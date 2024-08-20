Смартчасы с Wear OS получили поддержку оффлайн-карт Google — Finance.ua
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Смартчасы с Wear OS получили поддержку оффлайн-карт Google

Технологии&Авто
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Смартчасы с Wear OS получили поддержку оффлайн-карт Google
Смартчасы с Wear OS получили поддержку оффлайн-карт Google
Недавно Google представила Pixel Watch 3 с поддержкой оффлайн-карт Google Maps. Сейчас такая возможность стала появляться и на других смартчасах под управлением Wear OS.
Эта функция доступна в бета-версии Google Maps 11.140.0701.W для Wear OS на часах Pixel Watch 2 и вскоре распространится на другие модели.
После обновления приложения к бета-версии вы увидите новую страницу «Оффлайн-карты» над опцией «Настройки». Приложение для часов также автоматически загружает карту вашей местности, синхронизируя другие офлайн карты с подключенного смартфона.
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Кроме того, оно синхронизирует оффлайн-карты, когда смартчасы подключены к сети Wi-Fi и заряжаются.
Оффлайн-карты Google позволяют пользователям осуществлять навигацию с помощью смартчасов, даже если у них нет активного подключения к интернету или подключения к смартфону с интернетом.
По материалам:
mezha.media
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