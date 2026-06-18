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Служащей ЦПАУ объявлено подозрение из-за переоформления земли на 31 млн грн

Криминал
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Полицейские провели шесть санкционированных обысков. Фото: https://npu.gov.ua/
Полицейские провели шесть санкционированных обысков. Фото: https://npu.gov.ua/
Чиновница одного из центров предоставления административных услуг Киевской области уведомлена о подозрении в связи с незаконным переоформлением земельного участка сельскохозяйственного назначения в Бориспольском районе. Она внесла изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 9,1176 га в пользу частной структуры.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Детали схемы

Земельный участок разделили на 13 отдельных земельных участков, что позволило скрыть его происхождение и создать видимость законности обретения права собственности.
По данным досудебного расследования, государственный регистратор использовала свой доступ к государственному реестру и без законных оснований зарегистрировала право собственности на земельный участок.

Обыски в нескольких городах Киевской области

Полицейские провели шесть санкционированных обысков в Киеве, Борисполе, Ирпене и в Бориспольском районе Киевской области. Следственные действия проведены по местам жительства фигурантов, а также в помещениях, где могли храниться документы и другие доказательства незаконного переоформления земельного участка.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, документацию о приобретении и регистрации права собственности на земельные участки, рукописные записи и другие носители информации, имеющие доказательное значение для уголовного производства.
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Государственный регистратор уведомлена о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПолицияСхемыЗлоупотребление властью
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