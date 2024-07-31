Словения первая в ЕС выпустила цифровые суверенные облигации — Finance.ua

Словения первая в ЕС выпустила цифровые суверенные облигации
Словения стала первой страной ЕС, выпустившей суверенные цифровые облигации на 30 млн евро.
Об этом пишет CoinDesk.
Выпуск цифровых бондов проводится под эгидой ЕЦБ и является экспериментом.
Для выпуска бондов использовали блокчейную технологию. Доходность облигаций — 3,65%, а дата погашения — ноябрь 2024 года.
Расчеты за произведенные в токенизированных цифровых деньгах центрального банка (CBDC) через Банк Франции.
BNP Paribas была одной из первых, кто протестировал сеть Canton после ее запуска в мае 2023 с целью создания глобальной межбанковской блокчейн-сети.
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