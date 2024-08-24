Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий) — Finance.ua

Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий) Сегодня 17:12 — Личные финансы

Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий)

Всего 95 профессий в Словении сталкиваются с нехваткой рабочей силы, как сказано в отчете EURES о недостатке и избытке за 2023 год.

Об этом сообщает Schengen.News.

Читайте также Сезонная работа: подборка интересных вакансий на лето

Согласно последнему отчету EURES, некоторые из ролей, которые испытывают недостаток в Словении, включают:

Шеф-повара, повара, кухонные помощники и соответствующие приготовители пищи. Строительные рабочие. Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях. Механисты (на разные виды продукции). Профессиональные водители. Инструментальщики и смежные работники. Сварщики и резчики. Маляры и смежные работники. Сантехники и трубники. Лесное хозяйство и смежные работники. Охранники. Помощники здравоохранения. Медсестринские специалисты. Врачи общего профиля/специалисты. Стоматологи. Физиотерапевты. Преподаватели (для разных уровней образования). Программисты приложений. Разработчики программного обеспечения. Инженеры (различных направлений).

Словения также сообщила о 36 избыточных профессиях, включая администраторов, фотографов, журналистов, переводчиков и специалистов по рекламе и маркетингу.

В 2016 году Словения выдала около 16 300 разрешений на работу, а в 2022 году эта цифра выросла до 48 440.

Большинство разрешений на работу было предоставлено работникам из стран Западных Балкан, таких как Босния, Косово, Сербия и Северная Македония.

Кроме того, статистика Службы занятости свидетельствует об увеличении количества разрешений на работу, выданных косовским работникам. В 2022 году почти 15 000 разрешений было выдано работникам из Косово по сравнению с 940 в 2016 году.

Что касается сектора, то большинство разрешений на работу было предоставлено для строительства, производства, транспорта и складирования, гостеприимства и сельского хозяйства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.