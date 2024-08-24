Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий) — Finance.ua

Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий)
Всего 95 профессий в Словении сталкиваются с нехваткой рабочей силы, как сказано в отчете EURES о недостатке и избытке за 2023 год.
Об этом сообщает Schengen.News.
Согласно последнему отчету EURES, некоторые из ролей, которые испытывают недостаток в Словении, включают:
- Шеф-повара, повара, кухонные помощники и соответствующие приготовители пищи.
- Строительные рабочие.
- Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях.
- Механисты (на разные виды продукции).
- Профессиональные водители.
- Инструментальщики и смежные работники.
- Сварщики и резчики.
- Маляры и смежные работники.
- Сантехники и трубники.
- Лесное хозяйство и смежные работники.
- Охранники.
- Помощники здравоохранения.
- Медсестринские специалисты.
- Врачи общего профиля/специалисты.
- Стоматологи.
- Физиотерапевты.
- Преподаватели (для разных уровней образования).
- Программисты приложений.
- Разработчики программного обеспечения.
- Инженеры (различных направлений).
Словения также сообщила о 36 избыточных профессиях, включая администраторов, фотографов, журналистов, переводчиков и специалистов по рекламе и маркетингу.
В 2016 году Словения выдала около 16 300 разрешений на работу, а в 2022 году эта цифра выросла до 48 440.
Большинство разрешений на работу было предоставлено работникам из стран Западных Балкан, таких как Босния, Косово, Сербия и Северная Македония.
Кроме того, статистика Службы занятости свидетельствует об увеличении количества разрешений на работу, выданных косовским работникам. В 2022 году почти 15 000 разрешений было выдано работникам из Косово по сравнению с 940 в 2016 году.
Что касается сектора, то большинство разрешений на работу было предоставлено для строительства, производства, транспорта и складирования, гостеприимства и сельского хозяйства.
Оформить страхование на Finance.ua
Поделиться новостью