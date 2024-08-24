Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий) — Finance.ua

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Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий)

Личные финансы
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Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий)
Словении нужны иностранные работники (ТОП-20 вакансий)
Всего 95 профессий в Словении сталкиваются с нехваткой рабочей силы, как сказано в отчете EURES о недостатке и избытке за 2023 год.
Об этом сообщает Schengen.News.
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Согласно последнему отчету EURES, некоторые из ролей, которые испытывают недостаток в Словении, включают:
  1. Шеф-повара, повара, кухонные помощники и соответствующие приготовители пищи.
  2. Строительные рабочие.
  3. Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях.
  4. Механисты (на разные виды продукции).
  5. Профессиональные водители.
  6. Инструментальщики и смежные работники.
  7. Сварщики и резчики.
  8. Маляры и смежные работники.
  9. Сантехники и трубники.
  10. Лесное хозяйство и смежные работники.
  11. Охранники.
  12. Помощники здравоохранения.
  13. Медсестринские специалисты.
  14. Врачи общего профиля/специалисты.
  15. Стоматологи.
  16. Физиотерапевты.
  17. Преподаватели (для разных уровней образования).
  18. Программисты приложений.
  19. Разработчики программного обеспечения.
  20. Инженеры (различных направлений).
Словения также сообщила о 36 избыточных профессиях, включая администраторов, фотографов, журналистов, переводчиков и специалистов по рекламе и маркетингу.
В 2016 году Словения выдала около 16 300 разрешений на работу, а в 2022 году эта цифра выросла до 48 440.
Большинство разрешений на работу было предоставлено работникам из стран Западных Балкан, таких как Босния, Косово, Сербия и Северная Македония.
Кроме того, статистика Службы занятости свидетельствует об увеличении количества разрешений на работу, выданных косовским работникам. В 2022 году почти 15 000 разрешений было выдано работникам из Косово по сравнению с 940 в 2016 году.
Что касается сектора, то большинство разрешений на работу было предоставлено для строительства, производства, транспорта и складирования, гостеприимства и сельского хозяйства.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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