Словакия продлила эмбарго на украинский агроэкспорт на неопределенный срок — Finance.ua
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Словакия продлила эмбарго на украинский агроэкспорт на неопределенный срок

Аграрный рынок
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Словакия продлила эмбарго на украинский агроэкспорт на неопределенный срок
Словакия продлила эмбарго на украинский агроэкспорт на неопределенный срок
Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо решило в среду 29 ноября продлить запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и ужесточить правила транзита. Соответствующий законопроект опубликован на правительственном портале.
Запрет, распространявшийся ранее на четыре наименования украинских товаров, расширен до 14 позиций. До этого в Словакию нельзя было ввозить из Украины пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника. Теперь под эмбарго подпали, в частности, мед, сахар, соевые бобы, ячмень, мука, солод и отруби и т. д.

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Согласно предложению министра сельского хозяйства Ричарда Такача, транзит остальной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному запрету. Это означает, что груз на таможне будет опломбирован. Отмечается, что такие меры необходимо принять в частности из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.
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Ранее Братислава ввела запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
После окончания срока действия эмбарго Евросоюза 15 сентября 2023 года Словакия, как и Польша и Венгрия, ввела в сентябре свой односторонний запрет на импорт определенных продуктов из Украины.
По материалам:
The page
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