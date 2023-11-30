Словакия продлила эмбарго на украинский агроэкспорт на неопределенный срок — Finance.ua

Словакия продлила эмбарго на украинский агроэкспорт на неопределенный срок Сегодня 12:21 — Аграрный рынок

Словакия продлила эмбарго на украинский агроэкспорт на неопределенный срок

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо решило в среду 29 ноября продлить запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и ужесточить правила транзита. Соответствующий законопроект опубликован на правительственном портале.

Запрет, распространявшийся ранее на четыре наименования украинских товаров, расширен до 14 позиций. До этого в Словакию нельзя было ввозить из Украины пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника. Теперь под эмбарго подпали, в частности, мед, сахар, соевые бобы, ячмень, мука, солод и отруби и т. д.

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Согласно предложению министра сельского хозяйства Ричарда Такача, транзит остальной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному запрету. Это означает, что груз на таможне будет опломбирован. Отмечается, что такие меры необходимо принять в частности из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.

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Ранее Братислава ввела запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

После окончания срока действия эмбарго Евросоюза 15 сентября 2023 года Словакия, как и Польша и Венгрия, ввела в сентябре свой односторонний запрет на импорт определенных продуктов из Украины.

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