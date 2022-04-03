Словакия готова платить за российский газ рублями — Finance.ua
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Словакия готова платить за российский газ рублями

Вчера 18:31Энергетика
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Министр экономики Словакии Рихард Сулик предположил возможность расчетов за газ из россии в рублях.
Об этом сообщает SME.sk.
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В эфире словацкого телевидения министр заявил о готовности к изменению условий контракта на поставку голубого топлива из россии. «Если россия ставит условие расчета за поставку газа в рублях — нужно платить в рублях», — сказал Сулик.
Министр экономики добавил, что остановить экспорт российского газа в Словакию невозможно. Россия обеспечивает 85% газовых потребностей страны. По словам Сулика, словацкие власти «будут придерживаться прагматичной позиции» в этом вопросе.
Ранее «Большая семерка» отказалась платить рублями за российский газ. В то же время ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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