Словакия готова платить за российский газ рублями — Finance.ua

В эфире словацкого телевидения министр заявил о готовности к изменению условий контракта на поставку голубого топлива из россии. «Если россия ставит условие расчета за поставку газа в рублях — нужно платить в рублях», — сказал Сулик.
Министр экономики добавил, что остановить экспорт российского газа в Словакию невозможно. Россия обеспечивает 85% газовых потребностей страны. По словам Сулика, словацкие власти «будут придерживаться прагматичной позиции» в этом вопросе.
Ранее «Большая семерка» отказалась платить рублями за российский газ. В то же время ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро.