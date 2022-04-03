Министр финансов Германии против эмбарго на энергоносители из рф — Finance.ua
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Министр финансов Германии против эмбарго на энергоносители из рф

Вчера 16:27Энергетика
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за вторжение в Украину.
Об этом он сказал в интервью Bild.
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На вопрос журналистов, почему Германия продолжает финансировать кампанию разжигателя войны путина в Украине за счет импорта газа и нефти, министр ответил: «Все варианты на столе. Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму путина и не поставить под угрозу стабильность Германии» .
Он также гарантировал, что следующей зимой в Германии никто не замерзнет.
«Мы наращиваем резервы и открываем альтернативные источники поставок. Это тоже стоит больших денег, но это необходимо», — сказал Линднер.
Министр заявил, что «война в Украине делает всех нас беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортные энергоносители».
«Эту потерю благосостояния не может компенсировать даже государство. Но можем смягчить самые большие потрясения, и мы это делаем. Вот почему мы поддерживаем нуждающихся и обеспечим существование компаний, для которых есть угроза. Но поскольку финансирование ограничено, эти меры могут быть только временными» , — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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