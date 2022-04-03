Без нефтегазового эмбарго рф может закончить год с рекордным профицитом в 240 миллиардов долларов — Finance.ua

Без нефтегазового эмбарго рф может закончить год с рекордным профицитом в 240 миллиардов долларов

Сегодня 09:45 — Энергетика

Без нефтегазового эмбарго рф может закончить год с рекордным профицитом в 240 миллиардов долларов

россия в этом году может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей и закончить год с рекордным профицитом текущего счета в 240 млрд долларов, если страны не введут полное нефтегазовое эмбарго.

Об этом сообщает Bloomberg.

В результате рекордных цен на нефть и газ, основные статьи российского экспорта, даже при сокращении продаж энергоносителей государство-агрессор получит около 321 млрд долларов выручки. Это более чем на треть больше, чем в 2021 году.

Это же приведет к рекордному профициту текущего счета, который, по словам Института международных финансов, может составить 240 миллиардов долларов.

«Наибольший двигатель профицита текущего счета россии продолжает выглядеть стабильным, — заявили экономисты Института международных финансов. — Даже с существующими санкциями, похоже, что значительный приток твердой валюты в россию будет продолжаться».

Однако прогноз может полностью измениться при эмбарго на продажу энергии. Хотя российский экспорт и добыча нефти уже падают, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в текущем месяце она может потерять почти четверть добычи нефти.

На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов бюджета в прошлом году. И способность россии их продавать может быть единственным, что удерживает экономику от еще худшего финансового краха.

IIF оценивает, что энергетическое эмбарго со стороны ЕС, Великобритании и США приведет к сокращению поставок более чем на 20% и может стоить россии до 300 миллиардов долларов экспортных поступлений.

Мадина Хрусталева, аналитика TS Lombard, отметила, что «санкции уничтожат неэнергетическую часть экономики, поэтому россия еще больше будет зависеть от энергетики».

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