Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной, — ГНСУ — Finance.ua
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Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной, — ГНСУ

Казна и Политика
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Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной, — ГНСУ
Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной, — ГНСУ
Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной.
Об этом сказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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«Когда польские перевозчики готовились к акции, то информация нам поступала от польских пограничников. Сейчас у нас нет информации от наших коллег из Словакии о том, что такая акция готовится или она запланирована на какой-то конкретный день», — рассказал он.
По словам Демченко, на сегодняшнее утро, 16 ноября, на границе на территории Словакии в направлении Украины находилось около 400 грузовиков, движение на этом направлении происходит.
Но, как отметил пресс-секретарь, въезда в Украину из Польши через пункт пропуска «Ягодин» ожидают около 1200 грузовиков, через «Краковец» и «Рава-Русскую» — еще 1200.
«Водители для себя выбирают и другие альтернативные маршруты, из-за чего также скапливаются грузовики и по другим направлениям, где движение не блокируется.
Но из-за увеличения количества грузовиков, пытающихся там пересечь границу, увеличивается и очередь. Поэтому на пункте пропуска «Шегини» на утро находилось где-то 1100 грузовиков, еще где-то 300 находится на направлении пунктов пропуска «Угринов», «Устилуг» и «Смильница», — сообщил Демченко.
По материалам:
УНІАН
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