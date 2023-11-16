Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной, — ГНСУ Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной, — ГНСУ

Словацкие пограничники не заявляли о подготовке к блокированию границы с Украиной.

Об этом сказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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«Когда польские перевозчики готовились к акции, то информация нам поступала от польских пограничников. Сейчас у нас нет информации от наших коллег из Словакии о том, что такая акция готовится или она запланирована на какой-то конкретный день», — рассказал он.

По словам Демченко, на сегодняшнее утро, 16 ноября, на границе на территории Словакии в направлении Украины находилось около 400 грузовиков, движение на этом направлении происходит.

Но, как отметил пресс-секретарь, въезда в Украину из Польши через пункт пропуска «Ягодин» ожидают около 1200 грузовиков, через «Краковец» и «Рава-Русскую» — еще 1200.

«Водители для себя выбирают и другие альтернативные маршруты, из-за чего также скапливаются грузовики и по другим направлениям, где движение не блокируется.

Но из-за увеличения количества грузовиков, пытающихся там пересечь границу, увеличивается и очередь. Поэтому на пункте пропуска «Шегини» на утро находилось где-то 1100 грузовиков, еще где-то 300 находится на направлении пунктов пропуска «Угринов», «Устилуг» и «Смильница», — сообщил Демченко.

УНІАН По материалам:

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