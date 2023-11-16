В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной — Finance.ua

В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной
Словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.
Об этом говорится в письме главы UNAS Станислава Скала, которое было направлено в Министерство транспорта Словакии.
Как говорится в письме, блокада состоится в случае, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза. Перевозчики считают, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.
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«Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которым не требуется разрешение на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики», — говорится в письме.
Следует также заметить, что словацкие СМИ начали сообщать о скоплении грузовиков, которые едут в Украину, на пограничном переходе «Вышнее Немецкое — Ужгород».
Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:
- возврате разрешений для украинских перевозчиков;
- ужесточении требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
- запрете регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;
- получении доступа к украинской системе «Шлях»;
- отдельных очередях для машин из ЕС в системе «єЧерга»;
- выделении отдельных очередей для пустых авто.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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