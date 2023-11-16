В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной — Finance.ua

В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной Сегодня 10:30 — Мир

В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной

Словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.

Об этом говорится в письме главы UNAS Станислава Скала, которое было направлено в Министерство транспорта Словакии.

Как говорится в письме, блокада состоится в случае, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза. Перевозчики считают, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

«Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которым не требуется разрешение на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую ​​же проблему, как и наши перевозчики», — говорится в письме.

Следует также заметить, что словацкие СМИ начали сообщать о скоплении грузовиков, которые едут в Украину, на пограничном переходе «Вышнее Немецкое — Ужгород».

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Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

возврате разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточении требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрете регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

получении доступа к украинской системе «Шлях»;

отдельных очередях для машин из ЕС в системе «єЧерга»;

выделении отдельных очередей для пустых авто.

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