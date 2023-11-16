В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной

Мир
57
В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной
В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной
Словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.
Об этом говорится в письме главы UNAS Станислава Скала, которое было направлено в Министерство транспорта Словакии.
Как говорится в письме, блокада состоится в случае, если Европейская комиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в рамках Евросоюза. Перевозчики считают, что министерство долго не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.
Читайте также
«Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которым не требуется разрешение на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую ​​же проблему, как и наши перевозчики», — говорится в письме.
Следует также заметить, что словацкие СМИ начали сообщать о скоплении грузовиков, которые едут в Украину, на пограничном переходе «Вышнее Немецкое — Ужгород».
Читайте также
Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.
Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:
  • возврате разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточении требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрете регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;
  • получении доступа к украинской системе «Шлях»;
  • отдельных очередях для машин из ЕС в системе «єЧерга»;
  • выделении отдельных очередей для пустых авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.