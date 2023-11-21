Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной — Finance.ua

Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной Сегодня 16:50

Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной, Фото: Getty Images

На территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной «Вышнее Немецкое».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Ее инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть длительными», — говорится в сообщении.

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По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13.30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, следующего по направлению словацкого пункта пропуска «Вишнее Немецкое», смежного с украинским пунктом пропуска «Ужгород».

Пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.

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Также в настоящее время на территории Словакии перед пунктом пропуска «Вишнее Немецкое» в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.

Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.

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