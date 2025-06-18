Сколько заработали самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине — Finance.ua

Сколько заработали самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине
89% (92 тыс.) общественных организаций в Украине не сдали финансовые отчеты за 2024 год. Это на 2225 больше ОО, чем за 2023 год. В целом количество таких организаций с 2021 по 2023 годы постепенно уменьшалось, а показатель прошлого года можно списать на статистическую погрешность.
Об этом говорится в исследовании Опендатабота.
Подобная тенденция наблюдается и среди благотворительных отчетов. В прошлом году их стало больше на 965 БФ или 4%. В общей сложности 77% от общего количества или 23 тыс. фондов не предоставили финансовые отчеты.
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Тренд на игнорирование сдачи отчетов не возник во время полномасштабного вторжения, а скорее является устоявшейся традицией. 97% и 94% ГО и БФ не сдали финотчеты, несмотря на требование закона в 2021 году. То есть с началом большой войны непрозрачных организаций даже стало меньше.
Больше всего организаций, которые не сдали отчеты, находятся в областях, чьи территории временно оккупированы. Среди областей, полностью подконтрольных Украине, больше всего ОО не подали отчетов в Киевской области — 90.5%. Больше всего БФ, которые не отчитались, зарегистрированы в Черновицкой области — 80%.
ТОП-5 общественных организаций по доходу в 2024 году:
- «Україна непереможна» 2023 (Николаевская обл.) — 6,1 млрд грн;
- «Проти корупції» (Черкасская обл.) — 3,5 млрд грн;
- «Безпека та добробут» (Запорожская обл.) — 2 млрд. грн.;
- «Разом проти корупції! (город Киев) — 1,8 млрд грн;
- 68 бригада 3 бат (Ивано-Франковская обл.) — 1,7 млрд грн.
ТОП-5 благотворительных организаций по доходу в 2024 году:
- «Повернись живим» (город Киев) — 4,9 млрд грн;
- Киевский центр поддержки детей и молодежи (Киев) — 2,7 млрд грн;
- Каритас Украины (Львовская обл.) — 2,6 млрд грн;
- Пластовый эндавмент в Украине (Киев) — 2,5 млрд грн;
- «100 відсотків життя» (Киев) — 2,3 млрд грн.
Волонтерство в Украине всегда становилось опорой в самые сложные моменты. Когда государство не успевает, на помощь приходят неравнодушные — те, кто бескорыстно действует ради других. Какие волонтерские организации сегодня работают в Украине, как они помогают и как поддержать их деятельность — рассказали в статье по ссылке.
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