Сколько заработали самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине — Finance.ua

Сколько заработали самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине Сегодня 13:03

Сколько заработали самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине

89% (92 тыс.) общественных организаций в Украине не сдали финансовые отчеты за 2024 год. Это на 2225 больше ОО, чем за 2023 год. В целом количество таких организаций с 2021 по 2023 годы постепенно уменьшалось, а показатель прошлого года можно списать на статистическую погрешность.

Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

Подобная тенденция наблюдается и среди благотворительных отчетов. В прошлом году их стало больше на 965 БФ или 4%. В общей сложности 77% от общего количества или 23 тыс. фондов не предоставили финансовые отчеты.

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Тренд на игнорирование сдачи отчетов не возник во время полномасштабного вторжения, а скорее является устоявшейся традицией. 97% и 94% ГО и БФ не сдали финотчеты, несмотря на требование закона в 2021 году. То есть с началом большой войны непрозрачных организаций даже стало меньше.

Больше всего организаций, которые не сдали отчеты, находятся в областях, чьи территории временно оккупированы. Среди областей, полностью подконтрольных Украине, больше всего ОО не подали отчетов в Киевской области — 90.5%. Больше всего БФ, которые не отчитались, зарегистрированы в Черновицкой области — 80%.

ТОП-5 общественных организаций по доходу в 2024 году:

ТОП-5 благотворительных организаций по доходу в 2024 году:

Волонтерство в Украине всегда становилось опорой в самые сложные моменты. Когда государство не успевает, на помощь приходят неравнодушные — те, кто бескорыстно действует ради других. Какие волонтерские организации сегодня работают в Украине, как они помогают и как поддержать их деятельность — рассказали в статье по ссылке.

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