Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны (аналитика) — Finance.ua
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Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны (аналитика)

Личные финансы
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Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны (аналитика)
Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны (аналитика)
Команда VP Team провела ежеквартальное исследование среди специалистов Senior/C-level. В аналитике Ain.ua компания выделила основные зарплатные тенденции и ожидания в цифрах.

Средние зарплаты

Senior-инженеров:

  • Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12210;
  • C++: $7330;
  • Full-stack (Angular, .net): $6810;
  • Backend (Python): $5700;
  • Frontend: $5500.

Senior non-tech-специалистов:

  • Product designer: $6780;
  • Product manager: $5680;
  • Product analyst: $5330;
  • User Acquisition manager: $4480.

Lead non-tech-специалистов:

  • Talent Acquisition manager: $4200;
  • Marketing manager: $3050.
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Middle-инженеров:

  • Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ або Go): $3675.

Middle non-tech-специалистов:

  • Account manager: $2850.

Основные инсайты о рекрутменте с начала войны

Как свидетельствует исследование, в первые месяцы полномасштабной войны в Украине компании останавливали наем, потому что сосредоточились на помощи своих сотрудников в Украине. Сейчас рекрутмент почти полностью восстановился.
Нанимать легче не стало. Кандидаты боятся менять работу. Кроме того, кандидаты, которые находятся в активном поиске, имеют 2+ офер на руках.
Перед тем, как начать говорить с компанией о вакансии, кандидаты тщательно изучают репутацию и наличие каких-либо связей со странами-агрессорами.

Интересное из исследования

Инженеры

  • Большинство находятся в статусе: «Не ищу новую работу, но открыт для интересных предложений».
  • Python и JavaScript являются самыми популярными языками среди тех, кто принял участие в опросе.
  • Senior-уровня инженеры хотят работать с Health & Wellness, Travel, Cloud. Lead-уровня — с Machine Learning/AI, Fintech, Medtech. Chief — из Cloud и Machine Learning/AI, а Architect из Health & Wellness и Fintech.
  • Что хотят, чтобы компании улучшили в рекрутмент-процессах: время предоставления обратной связи и их структурность, описание вакансии, процесс онбординга, коммуникация с рекрутером.

Менеджеры

  • Большинство из них в опросе отметили такой статус: «Не ищу новую работу, но открыт для интересных предложений».
  • Senior-уровня специалисты хотят работать с Health & Wellness, MedTech, E-learning. Lead-уровня — с Health & Wellness, Travel, SAAS. Chief — из Fintech, Travel, а Architect из HR&Workforce management и E-commerce.
  • Среди того, что компания «должна исправить» в процессе найма, отметили: общение с нанимающим менеджером, процесс интервью, предоставление структурированного фид-бэка вовремя, описание вакансии, процесс онбординга.

Зарплатная аналитика

Средний желаемый уровень компенсации

  • Middle-уровень: $4100-6000 (60% респондентов);
  • Senior-уровень: $6100-8000 (55,96%);
  • Lead-уровень: $6100-8000 (57,14%) & $8100-10000 (44,44%);
  • Chief-уровень: >$10000 (35%) и $8100-10000 (25%);
  • Architect-уровень: $10000 (44,44%).

Менеджеры

Средний желаемый уровень компенсации
  • Middle-уровень: $4100-6000 (33,33%) & $2100-4000 (33,33%);
  • Senior-уровень: $4100-6000 (44,68%);
  • Lead-уровень: $6100-8000 (57,14%);
  • Chief-уровень: >$10000 (25%) и $6100-8000 (33,33%);
  • Уровень Architect: >$10000 (50%).

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У сеньорных, опытных кандидатов нет снижения уровня зарплатных ожиданий или роста. Но заметили, что инженеры с «популярным стеком» в начале квартала довольно долго не получали предложений из-за высоких зарплатных ожиданий, и в конце концов их снизили. Компании не готовы платить больше, так как количество кандидатов увеличилось.
Но инженеры с редким технологическим стеком снижать зарплатные ожидания не готовы, даже если скоро не найдут замены. Относительно тенденции увольнений в компаниях можно сказать только одно — специалистов с высоким уровнем знаний и влиянием на проект оставляют в компаниях, а также хантят.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Ain.Ua
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