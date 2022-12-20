Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны (аналитика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны (аналитика) Сегодня 09:07 — Личные финансы

Сколько зарабатывают в ІТ после начала войны (аналитика)

Команда VP Team провела ежеквартальное исследование среди специалистов Senior/C-level. В аналитике Ain.ua компания выделила основные зарплатные тенденции и ожидания в цифрах.

Средние зарплаты

Senior-инженеров:

Lead Full-stack (Python, Javascript, TypeScript, С/С++ або Go): $12210;

C++: $7330;

Full-stack (Angular, .net): $6810;

Backend (Python): $5700;

Frontend: $5500.

Senior non-tech-специалистов:

Product designer: $6780;

Product manager: $5680;

Product analyst: $5330;

User Acquisition manager: $4480.

Lead non-tech-специалистов:

Talent Acquisition manager: $4200;

Marketing manager: $3050.

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Middle-инженеров:

Full-stack (Python, Javascript, Typescript, C/C++ або Go): $3675.

Middle non-tech-специалистов:

Account manager: $2850.

Основные инсайты о рекрутменте с начала войны

Как свидетельствует исследование, в первые месяцы полномасштабной войны в Украине компании останавливали наем, потому что сосредоточились на помощи своих сотрудников в Украине. Сейчас рекрутмент почти полностью восстановился.

Нанимать легче не стало. Кандидаты боятся менять работу. Кроме того, кандидаты, которые находятся в активном поиске, имеют 2+ офер на руках.

Перед тем, как начать говорить с компанией о вакансии, кандидаты тщательно изучают репутацию и наличие каких-либо связей со странами-агрессорами.

Интересное из исследования

Инженеры

Большинство находятся в статусе: «Не ищу новую работу, но открыт для интересных предложений».

Python и JavaScript являются самыми популярными языками среди тех, кто принял участие в опросе.

Senior-уровня инженеры хотят работать с Health & Wellness, Travel, Cloud. Lead-уровня — с Machine Learning/AI, Fintech, Medtech. Chief — из Cloud и Machine Learning/AI, а Architect из Health & Wellness и Fintech.

Что хотят, чтобы компании улучшили в рекрутмент-процессах: время предоставления обратной связи и их структурность, описание вакансии, процесс онбординга, коммуникация с рекрутером.

Менеджеры

Большинство из них в опросе отметили такой статус: «Не ищу новую работу, но открыт для интересных предложений».

Senior-уровня специалисты хотят работать с Health & Wellness, MedTech, E-learning. Lead-уровня — с Health & Wellness, Travel, SAAS. Chief — из Fintech, Travel, а Architect из HR&Workforce management и E-commerce.

Среди того, что компания «должна исправить» в процессе найма, отметили: общение с нанимающим менеджером, процесс интервью, предоставление структурированного фид-бэка вовремя, описание вакансии, процесс онбординга.

Зарплатная аналитика

Средний желаемый уровень компенсации

Middle-уровень: $4100-6000 (60% респондентов);

Senior-уровень: $6100-8000 (55,96%);

Lead-уровень: $6100-8000 (57,14%) & $8100-10000 (44,44%);

Chief-уровень: >$10000 (35%) и $8100-10000 (25%);

Architect-уровень: $10000 (44,44%).

Менеджеры

Средний желаемый уровень компенсации

Middle-уровень: $4100-6000 (33,33%) & $2100-4000 (33,33%);

Senior-уровень: $4100-6000 (44,68%);

Lead-уровень: $6100-8000 (57,14%);

Chief-уровень: >$10000 (25%) и $6100-8000 (33,33%);

Уровень Architect: >$10000 (50%).

У сеньорных, опытных кандидатов нет снижения уровня зарплатных ожиданий или роста. Но заметили, что инженеры с «популярным стеком» в начале квартала довольно долго не получали предложений из-за высоких зарплатных ожиданий, и в конце концов их снизили. Компании не готовы платить больше, так как количество кандидатов увеличилось.

Но инженеры с редким технологическим стеком снижать зарплатные ожидания не готовы, даже если скоро не найдут замены. Относительно тенденции увольнений в компаниях можно сказать только одно — специалистов с высоким уровнем знаний и влиянием на проект оставляют в компаниях, а также хантят.

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