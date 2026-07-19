Сколько зарабатывают украинские разработчики Сегодня 08:17

Зарплаты украинских разработчиков, Фото: magnific

В июне 2026 года медианная зарплата украинских разработчиков составила $3500 — столько же, как в июне 2024 года, и на $50 больше, чем в декабре 2025-го.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

У кого выросли зарплаты

За последний год доходы выросли более чем в половине разработчиков. У 31% специалистов зарплата повысилась за последние полгода.

Чаще пересматривали оплату работникам со стажем от одного года, тогда как около четверти опрошенных вообще не получили повышения.

Этим летом зарплаты разработчиков быстро росли до уровня 9 лет опыта. На этом этапе медиана достигала $5000 против $4200 у специалистов с 8 лет опыта. Далее доходы стабилизировались на уровне около $5000 и оставались такими до 20 лет стажа.

Самые высокие медианные зарплаты разработчиков зафиксировали в:

Киеве — $3900;

Тернополе — $3900;

Черкассах — $3900;

Львове — $3800.

Самые низкие показатели были в Николаеве — $2100 и Сумах — $2250. Николаев, Сумы и Полтава показали наибольшее падение доходов — на $750 и $700 соответственно.

Какие компании платят больше

По типам компаний самые высокие медианные зарплаты фиксируют в продуктовых и аутстафинговых компаниях. Senior-специалисты там получают $4800 и $4650 соответственно. Middle-разработчики больше всего зарабатывают в аутстафинге — $2700, а Junior-специалисты — в продуктовых компаниях, где медиана составляет $1200.

В то же время в стартапах доходы Senior-разработчиков заметно снизились — на $400, до $4600.

Кто получает самые большие зарплаты

Положительная динамика наблюдается среди начинающих. Зарплаты интернов выросли на $100, а Junior-специалистов — на $90. Медианная зарплата System Architect после зимнего проседания увеличилась на $500 — до $7000.

В то же время в части высокооплачиваемых категорий зарплаты снизились. Team Lead потеряли в медиане $140 за последние шесть месяцев. Наибольшее падение зафиксировали в Principal SE — на $408, до $5925.

Staff SE, несмотря на незначительное снижение на 96 долларов, остаются наиболее оплачиваемой категорией в разработке с медианной зарплатой 7130 долларов.

По уровню самых высоких заработков, то есть третьего квартиля, лидируют:

System Architect — $8375;

Staff/Principal — $8000;

Technical Lead, Team Lead и Senior SE — от $5600 до $7100.

Больше всего получают разработчики, работающие с Ruby, Go, Python, Kotlin и Rust. Их медианные зарплаты составляют $5700−6050. У Ruby, Go и Python доходы выросли, а заметнее повысились топовые заработки Python-специалистов — с $5150 до $5863.

Среди Senior-разработчиков самые высокие зарплаты в Back-end — $4700 и Mobile — $4625, хотя по обоим направлениям зафиксировано незначительное проседание. Среди Middle-специалистов лидируют Desktop и платформенная разработка — $2900.

У Junior-разработчиков зарплаты держатся в пределах $895−1000. В Embedded-сегменте медиана выросла на $200.

До этого Finance.ua отмечал , что половина украинских айтишников удовлетворены льготами, которые предоставляет их работодатель. Однако в случае выбора между более высокой зарплатой и расширенным соцпакетом большинство предпочитает именно доход.

Діло По материалам:

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