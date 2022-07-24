Сколько зарабатывают украинские беженцы за границей: кому предлагают более 100 тыс. грн (инфографика) — Finance.ua
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Сколько зарабатывают украинские беженцы за границей: кому предлагают более 100 тыс. грн (инфографика)

Личные финансы
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Украинские беженцы в ЕС получают не менее 28,4 тыс. грн (при полной занятости). При этом почти каждый четвертый работодатель предлагает от 52,5 тыс. грн.
Об этом говорится в данных статистики grc.
Только в 21% вакансий средняя зарплата указана в размере 76,5 тыс. грн. От 100 тыс. грн предлагают в 13% открытых для украинских беженцев вакансий. И несмотря на то, что беженцы получают меньше местных жителей, в среднем они могут зарабатывать втрое больше, чем в Украине.
Одновременно треть предложений открыта в сфере ІТ со средней зарплатой 86 700 грн.
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На втором месте по запросу (25% вакансий) находятся продавцы, кассиры и менеджеры по продажам. Таким специалистам работодатели готовы платить в среднем 50700 грн. К тому же ценятся за рубежом специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR, которым предлагают 82 400 грн зарплаты.
Сколько зарабатывают украинские беженцы за границей: кому предлагают более 100 тыс. грн (инфографика)
География
Почти четверть (24%) предложений приходится на Польшу. В соседней стране уже была утверждена нормативная база, чтобы упростить и ускорить процесс трудоустройства иностранцев. Летом больше работы появилось в гостинично-ресторанной отрасли и сельском хозяйстве. Также много вакансий на предприятиях пищевой отрасли, легкой промышленности, транспорте и логистике, в строительстве.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Обозреватель
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