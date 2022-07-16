Работа в Германии для украинских беженцев: кто зарабатывает больше всего — Finance.ua
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Работа в Германии для украинских беженцев: кто зарабатывает больше всего

Личные финансы
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Многие украинские беженцы в ФРГ уже трудоустроились, поскольку соцвыплаты от государства не покрывают все расходы. Работа в Германии продолжает оставаться актуальным вопросом для тысяч наших соотечественников. Стало известно, в каких регионах страны больше всего вакансий и максимальные зарплаты.
Украинские беженцы, уехавшие с биометрическим паспортом в ФРГ, получили возможность до 90 дней легально находиться в стране. Работа в Германии также доступна им. Они имеют право трудоустраиваться при наличии временного удостоверения.
Средняя зарплата в Германии — 4728 долларов (139,6 тысяч гривен) в месяц. Эта сумма указана без доплат и премий. На нее влияет много факторов:
  • размер предприятия;
  • пол и уровень образования;
  • отрасль народного хозяйства;
  • семейное положение сотрудника.
Крупные международные корпорации выплачивают более высокие зарплаты своим работникам. Ее уровень также зависит от региона. Самые высокие зарплаты — в Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберг. Самые низкие — в Мекленбурге-Передней Померании, Тюрингии и Саксонии.
Больше всего в Германии в год зарабатывают:
  • врачи — 89 539 евро (2 871 952 грн);
  • юристы — 68 642 евро (2 201 683 грн);
  • IT-специалисты — 60 563 евро (1 942 550 грн);
  • PR специалисты, маркетологи — 60 174 евро (1 930 073 грн);
  • строители — 57 270 евро (1 836 928 грн);
  • дизайнеры — 48 574 евро (1 558 004 грн).
Суммы указаны без взимания налогов.
Минимальная зарплата в Германии — 9,82 евро (291 грн.) за час работы. Она составляет 437 евро в месяц (12 967 грн).
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По материалам:
bigmir.net
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