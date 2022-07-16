Работа в Германии для украинских беженцев: кто зарабатывает больше всего — Finance.ua

Работа в Германии для украинских беженцев: кто зарабатывает больше всего Сегодня 10:02 — Личные финансы

Многие украинские беженцы в ФРГ уже трудоустроились, поскольку соцвыплаты от государства не покрывают все расходы. Работа в Германии продолжает оставаться актуальным вопросом для тысяч наших соотечественников. Стало известно, в каких регионах страны больше всего вакансий и максимальные зарплаты.

Украинские беженцы, уехавшие с биометрическим паспортом в ФРГ, получили возможность до 90 дней легально находиться в стране. Работа в Германии также доступна им. Они имеют право трудоустраиваться при наличии временного удостоверения.

Средняя зарплата в Германии — 4728 долларов (139,6 тысяч гривен) в месяц. Эта сумма указана без доплат и премий. На нее влияет много факторов:

размер предприятия;

пол и уровень образования;

отрасль народного хозяйства;

семейное положение сотрудника.

Крупные международные корпорации выплачивают более высокие зарплаты своим работникам. Ее уровень также зависит от региона. Самые высокие зарплаты — в Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберг. Самые низкие — в Мекленбурге-Передней Померании, Тюрингии и Саксонии.

Больше всего в Германии в год зарабатывают:

врачи — 89 539 евро (2 871 952 грн);

юристы — 68 642 евро (2 201 683 грн);

IT-специалисты — 60 563 евро (1 942 550 грн);

PR специалисты, маркетологи — 60 174 евро (1 930 073 грн);

строители — 57 270 евро (1 836 928 грн);

дизайнеры — 48 574 евро (1 558 004 грн).

Суммы указаны без взимания налогов.

Минимальная зарплата в Германии — 9,82 евро (291 грн.) за час работы. Она составляет 437 евро в месяц (12 967 грн).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.