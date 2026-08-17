Сколько зарабатывают крупнейшие ювелирные бизнесы в Украине Сегодня 11:36

Ювелирный магазин

Украинский ювелирный рынок насчитывает около 8 тысяч производителей, продавцов украшений и мастеров по ремонту ювелирных изделий и часов. В то же время за внешней стабильностью рынка скрывается интересная тенденция: ФЛП в сфере гораздо больше, чем компаний.

Об этом свидетельствует статистика Опендатабот

Сколько ювелирных бизнесов работает в Украине

Сейчас в Украине работают 7865 ювелирных производителей, продавцов и мастеров по ремонту украшений и часов. Среди них — 6 583 ФЛП и 1 282 компании.

Больше всего таких бизнесов зарегистрировано в Киеве — 1365. На втором месте Запорожская область с 679 предприятиями. Далее следуют Киевская область — 585, Харьковская — 548 и Днепропетровская — 484.

При этом динамика ФЛП и компаний отличается. В 2021—2022 годах количество предпринимателей в ювелирной сфере сократилось: на 498 ФЛП больше закрылись, чем открылись.

В 2023 году рынок снова стал расти, а 2024-й стал рекордным — количество новых ФЛП превысило количество закрытых на 611. Однако в прошлом году ситуация снова изменилась: закрытий было на 169 больше, чем новых регистраций.

Компании при этом оказались более устойчивыми. Их количество росло каждый год, в том числе и после начала полномасштабной войны. В 2025 году в Украине появилось на 54 ювелирные компании больше, чем прекратило работу.

Кто зарабатывает больше всего на ювелирном рынке

Полностью оценить финансовые результаты ювелирного бизнеса сложно: финансовую отчетность за 2025 год подали только 358 из 1 282 компаний.

Среди отчитавшихся:

наибольший доход получила компания «Злата Истейт» — 1,26 млрд грн;

на втором месте — «Ресурс+» с 1,02 млрд грн;

на третьем — «Вайс Кинг» с 955,4 млн грн;

в пятерку также вошли официальный дистрибьютор Pandora в Украине «Амадео» — 830,4 млн грн и «Опти Голд» — 620,4 млн грн. В общей сложности эти пять компаний получили более 4,68 млрд грн дохода.

Отдельно аналитики обратили внимание на структуру собственников. В 180 компаниях среди бенефициаров есть граждане других стран. Чаще всего это граждане Израиля — 22 компании, Турции — 20 и россии — 19. Также среди владельцев есть граждане Грузии, США и Узбекистана. При этом одна компания может иметь несколько бенефициаров из разных стран.

Среди 19 действующих компаний с российскими бенефициарами финансовую отчетность за последние два года показала только одна — «Белоцерковский ювелирный завод». Его доход за 2023 год составил 10,9 тыс. грн.

В общей сложности финансовую отчетность за 2025 год среди компаний с иностранными бенефициарами подали 32 бизнеса. В частности, у 11 компаний владельцы с гражданством Израиля, пять — США, четыре — Швейцарии, по две — Турции и Китая.

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