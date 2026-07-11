Сколько времени занимает поиск IT-специалиста — исследование Сегодня 08:17

Вакансии в IT-отрасли закрывают в среднем за 26 дней, Фото: magnific

Медианное время закрытия IT-вакансий составляет 26 календарных дней, а от первого контакта с кандидатом до его согласия на офер проходит в среднем 19 дней. Быстрее всего закрываются QA-вакансии, а дольше всего — позиции уровня Management/Leadership.

Об этом свидетельствуют результаты исследования IT-рекрутингового агентства ITExpert, которое проанализировало 274 закрытые вакансии в 79 компаниях за 2025−2026 годы.

Сколько на самом деле длится закрытие IT-вакансий

Как показывает исследование, медианный срок закрытия вакансии (Time-to-fill) составляет 26 календарных дней. В то же время, от первого контакта с кандидатом до его согласия на предложение работы (Time-to-hire) проходит в среднем 19 дней.

Наибольшая доля вакансий закрывается через 11−30 дней. После 43 дней вакансия выходит за пределы сроков, в которые вкладываются 75% кейсов; после 62 дней — попадает в 10% самых длинных закрытий.

Исследование показывает, что быстрое закрытие вакансий остается исключением: только до 5% IT-вакансий закрываются в течение 10 календарных дней. В то же время почти каждая четвертая вакансия переходит за порог в 40 дней.

Как комментирует Анна Резникова, Head of Recruitment в ITExpert, если рекрутинг длится более нескольких месяцев — это риск для бизнеса, ведь компаниям нужны люди сейчас, чтобы продукт продолжал работать, а команда не выгорала.

Также отмечается, что в 7 из 10 вакансий закрывают кандидатом, который был найден в течение первых 10 дней.

Время закрытия вакансий в IT

Каких специалистов находят быстрее всего

Быстрее всего закрываются QA вакансии: медианный Time-to-fill — 18 дней.

Самый долгий цикл имеют Management/Leadership-роли: медианный Time-to-fill — 40 дней.

По данным исследования, MilTech-вакансии требуют больше времени: медианный Time-to-fill — 34 дня, то есть на 31% больше, а Time-to-hire — 27 дней, на 42% дольше.

Как объясняют аналитики, в этом сегменте более высокая чувствительность к опыту, более сложные требования к профилю и больше этапов проверки кандидатов — как следствие, более длительный цикл найма.

MilTech сейчас похож на красный океан с маленьким пулом кандидатов и очень высокими ожиданиями к ним. Компании часто ищут не просто Embedded Engineer или Hardware Engineer, а человека, который сможет закрыть целый кусок продукта: от платы и микроконтроллеров до конструктива, автономности или работы в ограниченной среде", — объясняет Николай Клестов, CTO в ITExpert.

Ранее Finance.ua писал, несмотря на высокую конкуренцию, IT-сфера остается одной из самых привлекательных для тех, кто планирует сменить профессию. Со ссылкой на robota.ua делимся пятью основными шагами , которые помогут новичкам подготовиться к старту карьеры в IT и избежать типичных ошибок.

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