Сколько вновь созданных компаний в Украине имеют директоров-учредителей (инфографика) — Finance.ua

Сколько вновь созданных компаний в Украине имеют директоров-учредителей (инфографика) Сегодня 20:21

Сколько вновь созданных компаний в Украине имеют директоров-учредителей (инфографика)

Число директоров-учредителей в новых компаниях растет. Уже в первый год после начала полномасштабного вторжения доля владельцев, стремящихся активно контролировать бизнес, выросла почти до 73%.

Об этом сообщает «Опендатабот».

Отмечается, что более половины вновь созданных компаний в Украине имеют директоров-учредителей и эта тенденция остается стабильной на протяжении последних лет.

«71% владельцев желали самостоятельно управлять бизнесом в 2017 году. В дальнейшем количество директоров-собственников уменьшалось. Это свидетельствовало о росте доверия владельцев к наемным менеджерам, которые начали брать на себя большую ответственность за управление бизнесом», — отмечают аналитики.

Однако уже в 2022 году ситуация изменилась — доля директоров-учредителей выросла до 72.6%, что свидетельствует о том, что владельцы желают больше контроля над ситуацией.

Аналитики обращают внимание, что директоров-учредителей, имеющих менее 5% активов компании, наоборот, стало меньше.

В большинстве случаев — это наемные управленцы, получившие небольшую долю активов в качестве бонуса за управление компанией.

По данным «Опендатабот», в 2017 году доля таких директоров составляла 1,2%, а в 2024 году упала до 0,4%.

В то же время владельцы, обладающие большими долями активов (более 20%), стали больше участвовать в управлении.

«В 2017 году их было более 64%, но в 2021 году этот показатель упал до 59%. Однако уже в 2024 году владельцы стали активнее возвращаться в управление компаниями и меньше доверять наемным работникам, поэтому доля таких учредителей выросла почти до 69%», — подчеркивают аналитики.

Напомним, в сентябре украинский бизнес улучшил оценки деятельности, но планирует сокращение персонала.

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