Сколько в Украине Starlink и как их используют — Finance.ua

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Сколько в Украине Starlink и как их используют

Сегодня 22:41Казна и Политика
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Сколько в Украине Starlink и как их используютСколько в Украине Starlink и как их используют
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что сеть Starlink в Украине составляет более 10 тыс. терминалов. Пока они работают бесплатно, где размещаются.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
«Starlink по принципу действия очень похож на мощный роутер, территория распространения сигнала зависит от открытости помещений и площадей. Часто он используется в полевых условиях, там он будет работать нормально на несколько сотен метров», — рассказал он.
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По словам Федорова, учитывая военные действия, указанного количества терминалов недостаточно.
«Думаю, что речь идет о тысячах в дополнение к тому, что уже есть. Связь сегодня очень важна для нормальной работы государственных органов и критической инфраструктуры, — отметил министр. — На сегодняшний день мы удовлетворили потребности критической инфраструктуры и в медицинской сфере. После деоккупации Киевской и Черниговской областей появились новые потребности из-за проблем с фиксированным интернетом и мобильными вышками».
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По словам Федорова, Starlink — не единственная разработка Илона Маска, которая нужна Украине для успешного ведения войны.
«Мы на связи, общаемся об этом, есть определенные наработки и идеи, но ничего такого, о чем сегодня можно публично говорить», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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