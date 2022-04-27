Сколько в Украине Starlink и как их используют — Finance.ua

«Starlink по принципу действия очень похож на мощный роутер, территория распространения сигнала зависит от открытости помещений и площадей. Часто он используется в полевых условиях, там он будет работать нормально на несколько сотен метров», — рассказал он.
По словам Федорова, учитывая военные действия, указанного количества терминалов недостаточно.
«Думаю, что речь идет о тысячах в дополнение к тому, что уже есть. Связь сегодня очень важна для нормальной работы государственных органов и критической инфраструктуры, — отметил министр. — На сегодняшний день мы удовлетворили потребности критической инфраструктуры и в медицинской сфере. После деоккупации Киевской и Черниговской областей появились новые потребности из-за проблем с фиксированным интернетом и мобильными вышками».