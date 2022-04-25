Доступ к интернету Starlink предоставили всем украинцам: как воспользоваться и сколько это стоит — Finance.ua
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Доступ к интернету Starlink предоставили всем украинцам: как воспользоваться и сколько это стоит

Сегодня 17:03Личные финансы
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Фото: ubr.uaФото: ubr.ua
В Госспецсвязи сообщили, что нужно знать о спутниковом интернете Starlink, к которому предоставили доступ в Украине всем желающим.

Что такое Starlink?

Это инновационный проект, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Когда Starlink стал доступен в Украине?

В конце февраля, через день после начала войны, вице-премьер-министр Михаил Федоров написал в твиттере сообщение Илону Маску, и уже через несколько часов получил от владельца компании SpaceX, которая производит Starlink, ответ: «Сервис Starlink уже активен в Украине. Больше терминалов в пути».

Кто может использовать Starlink в Украине?

20 апреля по инициативе Госспецсвязи в сотрудничестве с командой вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, приняла решение, разрешающее использование терминалов Starlink всем желающим на период военного положения. На основании этого документа Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи подготовил уточняющие рекомендации по применению абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink.

Как подключиться к Starlink?

Прежде всего нужен специальный пользовательский терминал — он имеет вид спутниковой антенны. Терминалы поставляют в Украину с инструкциями по установке и настройке. Также инструкция есть на сайте производителя.
На самом деле процесс подключения довольно простой. Необходимо подключить антенну к терминалу кабелем, который есть в комплекте, а сам терминал подключить к электросети. Затем установите на свой смартфон или планшет приложение Starlink из Google Play или AppStore. Следуя инструкциям в приложении, вы можете подключиться к спутниковому интернету.

Можно ли использовать интернет Starlink, если у тебя нет терминала?

Starlink — это устройство индивидуального использования. Это не базовая станция мобильного оператора, к которой могут подключиться все желающие и просто получать интернет. Каждое устройство принадлежит кому-то, и его владелец будет определять, как он будет пользоваться этим интернетом — самостоятельно или поделится с соседом. Фактически это как раздавать интернет со своего телефона: вы платите оператору за пакет услуг и можете поделиться интернетом с людьми, которые рядом с вами.

Сколько стоит Starlink?

Спутниковый интернет — это новая прогрессивная услуга, которая стоит дорого. Стоимость комплекта оборудования на сайте Starlink для стран, где есть представительства компании, составляет $499. Также ежемесячно придется отдавать $99 абонентской платы.

Где купить Starlink?

Набор для доступа в интернет можно купить на сайте www.starlink.com в странах, где есть представительство компании.

Как в Украину попали терминалы Starlink, которые сейчас используются?

С начала военных действий Украина получила тысячи устройств Starlink для использования на объектах критической информационной инфраструктуры в качестве гуманитарной помощи. Они обеспечивают жизнедеятельность страны там, где нет другой связи.
Также значительное количество устройств привезли самостоятельно разные компании, организации, общественные объединения и просто граждане. Также — с целью обеспечить себя связью в случае отсутствия альтернатив.

Зачем им это?

Старлинк позволит оставаться на связи там, где нет альтернатив — стационарный и мобильный интернет не работает из-за повреждений, в том числе вследствие военных действий, или отключения энергоснабжения. Или же в подходящем месте вообще нет покрытия.

Как работает Starlink и помогает Украине в войне

По материалам: Finance.ua
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