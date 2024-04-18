Сколько в этом году будет стоить пасхальная корзина — Finance.ua

Сколько в этом году будет стоить пасхальная корзина Сегодня 08:03 — Личные финансы

Сколько в этом году будет стоить пасхальная корзина

Пасхальная корзина в 2024 году будет дороже прошлогодней на 17,6% и составит 1422 гривны.

Об этом сообщает ННЦ «Институт аграрной экономики».

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2024 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4 человек около 1422,05 грн, т. е. 17,6% дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 1208,78 грн.

Подсчеты

Отмечается, что стоимость основной составляющей пасхальной корзины — кулича домашнего по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг, что на 5,8% превышает стоимость кулича 2023 года (169,88 грн).

По данным ИАЭ, самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты. По сравнению с прошлым годом домашняя колбаса составляет 380−420 грн/кг (+14,3%), буженина — 500−540 грн/кг (+14,2%), сало — 210−280 грн/кг (+3,1%).

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По сравнению с 2023 годом, стоимость сыра твердого выросла на 31,9% (450−550 грн/кг), мягкого сыра — на 23,0% (37−45 грн за пачку 200 г), сливочного масла — на 16,4%. % (73,2−80,5 грн за пачку 200 г).

Цена за 250 г хрена составит 26 грн (25−29 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символична стоимость соли (100−150 г) — 3 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор) — его стоимость вырастет до 1652,05 грн.

«Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах», — отметил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

Он добавляет, что это особенно ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. Следовательно, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов.

Расчет стоимости пасхальной корзины сделан учеными Национального научного центра «Институт аграрной экономики» на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 10 апреля 2024 года.

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