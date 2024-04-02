Сколько будет стоить пасхальная корзина в этом году (инфографика) — Finance.ua

Сколько будет стоить пасхальная корзина в этом году (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Сколько будет стоить пасхальная корзина в этом году (инфографика)

В 2024 году, чтобы приготовить 3−4 кулича, придется потратить около 239,34 гривны, что на 1,4% больше, чем в прошлом году и на 28% больше, чем в 2022 году, без учета цен на электроэнергию.

Об этом заявил аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Стоимость не существенно отличается, ведь цены на одни компоненты снизились, а на другие выросли. Наиболее существенно снизились в цене яйца — 18% за десяток (с 70,51 до 57,50 гривен), а также килограмм сахара — на 16% (с 34,20 до 28,60 гривен)", — отметил эксперт.

Отмечается, что свинина, являющаяся традиционным видом мяса украинцев, укрепилась в цене на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свиной ошеек вырос в цене на 13% и составляет 236 гривен за кг, лопатка — на 5% и стоит 162 гривен за кг, грудинка — 6%, стоит 160 гривен за кг.

Кроме того, цены на яйца в холодный период года не превышали 65 гривен за десяток. В среднем цены в супермаркетах — 56−59 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

«Учитывая то, что Пасха приходится на последний месяц весны, то предложение в это время должно сезонно увеличиться и не дать цене сильно возрасти на фоне праздничного спроса. Но сразу после праздников цены на яйца начнут снижаться», — добавил Гопка.

Справка Finance.ua:

Напомним, Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожала на четверть. Традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4 человек в около 972 грн, то есть на 192 грн (или на 24,6%) дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов обошелся в 780 грн.

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Телеканал 24 По материалам:

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