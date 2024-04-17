Сколько украинских компаний имеют планы на следующие 2 года — Finance.ua

Сколько украинских компаний имеют планы на следующие 2 года Сегодня 20:02 — Личные финансы

Сколько украинских компаний имеют планы на следующие 2 года

В марте 2023 года более чем у 60% украинских компаний были планы на следующие 2 года. Это самый высокий показатель с октября 2022 года.

Такой вывод можно сделать из ежемесячного опроса предприятий New Monthly Enterprises Survey (#NRES), который Институт экономических исследований и политических консультаций провел в марте 2024 года.

В марте доля компаний, которые не могут предвидеть свою деятельность на следующие два года, опустилась ниже 40% (до 39,4%). То есть доля планирующих свою деятельность в двухлетней перспективе увеличилась до 60,6%. Это самый высокий показатель с начала проведения ежемесячных опросов бизнеса во время войны — то есть с октября 2022 года.

График: ier.com.ua

Также в марте доля тех, кто планирует сузить деятельность в течение следующих 2 лет, уменьшилась почти в 2,5 раза — до 2,8%. Возросла доля компаний, которые планируют оставить текущие характеристики деятельности: с 69,8% до 79,6%.

График: ier.com.ua

Вместе с тем в марте незначительно возросла доля предприятий, которые не смогли предоставить ответы относительно своих ожиданий финансово-экономической ситуации на предприятии и общеэкономической ситуации на следующие 6 месяцев. Впрочем, с августа 2023 года эти показатели остаются ниже 20%.

График: ier.com.ua

Напомним, по данным Госстата, за первый квартал 2024 года количество бизнесов, получивших судебные решения по банкротствам, составляет 192 случая. Наибольшее количество среди них — каждый третий банкрот — юридические лица, работающие в торговле и предоставляющие услуги ремонта транспорта — 36,5%. Это касается как оптовой, так и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов.

Около 19 тыс. компаний переехали с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда перемещается бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области.

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