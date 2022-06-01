Сколько украинские программисты могут заработать в Польше — Finance.ua

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Сколько украинские программисты могут заработать в Польше

Сегодня 13:01Личные финансы
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Сколько украинские программисты могут заработать в ПольшеСколько украинские программисты могут заработать в Польше
Портал с вакансиями для специалистов в сфере ІТ провел исследование рынка трудоустройства в Польше в сфере IT.
Как выяснилось, за год количество вакансий там выросло более чем на 47%, а украинские программисты могут рассчитывать на более высокую заработную плату, чем в Украине.

Что с зарплатами?

  • Верхняя медиана заработной платы в случае контрактов B2B (компании с частным предпринимателем) составила 21 000 злотых ($4 909) нетто + НДС.
  • В 2021 году — 13 400–18 400 злотых ($3100-4300) нетто + НДС. Это значит, что нижняя медиана зарплат выросла более чем на 10%, а верхняя — на 12%.
  • Трудоустроенные на основании трудового договора могут рассчитывать на зарплату от 10 700 до 17 000 злотых брутто (от $2500 до $3970). В этом случае нижняя медиана зарплат увеличилась на 6%, а верхняя — почти на 12%.
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«Заметно растет популярность должностей, не связанных с программированием. В первом квартале 2022 г. наиболее оплачиваемыми специалистами в Польше стали проджект-менеджеры и продуктовые менеджеры. Зарплаты этих специалистов составили 20 000 злотых ($4600)», — отмечает Томаш Буйок, генеральный директор No Fluff Jobs.
Польские работодатели охотно устраивают на работу украинцев. Об этом свидетельствует увеличение количества вакансий на портале с объявлениями о работе No Fluff Jobs, в которые компании добавляют отметку с украинским флагом — это означает, что компания готова трудоустроить украинцев.
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По данным No Fluff Jobs, ежемесячно кандидатов из Украины, которые могут работать в Польше или дистанционно из других стран Европейского Союза или Украины, ждут более 1000 вакансий.
На польском ІТ-рынке также начинают появляться украинские компании, которые открывают свои филиалы в польских городах, включая Intellias, AllStarsIT, Genesis и многие другие. С другой стороны, польские компании начинают нанимать программистов в Украине на дистанционные должности или подтверждают свои намерения об открытии офиса после завершения войны.

Справка Finance.ua:

  • во время поиска работы в Польше украинцы часто сталкиваются с такими понятиями как заработная плата «брутто» и «нетто»;
  • зарплата брутто — это сумма, которую обычно указывают в договоре о трудоустройстве, но она не включает в себя выплаты налогов и сборов;
  • зарплата нетто — это та сумма, которую получит работник «на руки» после того, как будут уплачены все сборы и налоги.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Ain.Ua
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