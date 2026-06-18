Сицилия и Крит иногда дешевле польских курортов — исследование Сегодня 21:03 — Личные финансы

Польские курорты дороже Египта и Турции

Во многих случаях стоимость отдыха в Египте, Турции или Сицилии сопоставима или даже ниже, чем на популярных туристических направлениях в Польше. Разница в расходах может превышать 1000 злотых.

Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на Rankomat.pl.

Самые дорогие польские курорты

Среди проанализированных направлений в Польше самые высокие цены на проживание отмечены на Мазурах. За шесть ночей в апартаментах с завтраком пара платит 2421 злотый в Мронгове и 2402 злотых в Миколайках.

Семья с двумя детьми потратит соответственно 4962 злотых в Мронгове и 4914 злотых в Миколайках. Пребывание в трехзвездочном отеле в Миколайках стоит 6266 злотых и дороде остальных в рейтинге.

Более доступны зарубежные направления

Лучшее соотношение цены и качества отметили в Египте. В Марса-Алами шесть ночей проживания в апартаментах с завтраком стоит 1165 злотых для пары и 2330 злотых для семьи из 4 человек.

Аланья в Турции чуть дороже. Средняя стоимость отдыха для пары составляет 1414 злотых, для семьи из четырех человек — 3047 злотых. Трехзвездочные отели в этих местах также предлагают цены гораздо ниже, чем многие польские курорты.

Читайте также Как будет работать единый билет ЕС для путешествий поездом по Европе

Престижные средиземноморские направления могут конкурировать с Польшей по цене.

Средняя стоимость квартиры для пары на Сицилии составляет 1729 злотых, а на Крите — 1792 злотых. Для семьи из четырех человек стоимость составляет 2453 злотых и 2534 злотых соответственно. Это меньше, чем во многих польских курортных городах, в частности, в Миколайках, Мронгово и Мендзиздрое.

Общая стоимость поездки

Преимущества отдыха в Польше — низкие расходы на проезд и питание.

Учитывая все факторы, влияющие на стоимость поездки, отдых для пары в Щирке стоит в среднем 2405 злотых, в Полянчике — 2451 злотый, а в Шклярской Порембе — 2508 злотых.

Для сравнения, средняя стоимость поездки для пары на Сицилию составляет 3075 злотых, на Крит — 3446 злотых, а на Канарские острова — 3549 злотых. Для семей разница будет больше, потому что следует учитывать стоимость перелета для всех членов семьи.

Эксперты Rankomat. pl напоминают, что при планировании отпуска нужно учитывать не только стоимость проживания, но и общую стоимость поездки. Важными факторами являются транспорт, питание, расположение квартиры и дополнительные сборы на месте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.