Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений

31
Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений
Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений
Украине во время войны как никогда важно иметь сильное представительство за границей, чтобы доводить до мира свою позицию, бороться за военную помощь, настаивать на необходимости наказать россию за агрессию. Кроме того, в разных странах мира живут миллионы украинцев, чьи права и интересы нужно защищать.
«Слово и дело» разобралось, сколько это стоит государству: какое финансирование из бюджета выделяется на работу зарубежных дипломатических учреждений: посольств, постоянных представительств и миссий при международных организациях, консульств.
В 2014 году Украина потратила на работу иностранных дипломатических учреждений 1,09 млрд гривен.
Читайте также
В 2015 году расходы резко выросли: на 79,8% - до 1,96 млрд гривен. При этом сумма, предусмотренная для оплаты труда, не изменилась.
В 2016 году финансирование зарубежных дипучреждений составило 2,25 млрд гривен (+14,8%), в том числе 0,06 млрд на зарплаты.
В 2017 году расходы на дипломатические учреждения за рубежом выросли на треть — до 3,01 млрд гривен, в том числе 0,11 млрд на оплату труда.
Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений
В 2018 году на посольства, консульства и другие представительства Украины за рубежом потратили 3,37 млрд гривен (+12%), в том числе 0,17 млрд на зарплаты. В 2019 году расходы впервые за несколько лет сократили: на 1,5% - до 3,32 млрд гривен. На зарплаты было 0,18 млрд.
В 2020 году, несмотря на пандемию, финансирование зарубежных дипломатических учреждений увеличилось на 4,2% (до 3,46 млрд гривен), в 2021 году — на 22,5% (до 4,24 млрд).
Читайте также
В 2022 году расходы снизились на 5,4% - до 4,01 млрд гривен, в том числе 0,26 млрд на оплату труда.
Но уже в 2023 году финансирование зарубежных учреждений увеличили на 58,4% - до 6,35 млрд гривен. Правда, расходы на зарплаты снизились до 0,23 миллиарда.
В бюджете-2024 на представительства было заложено 7,15 млрд гривен (+12,6%). В этом году на зарубежные дипломатические учреждения планируют потратить 6,74 млрд гривен (-5,7%), в том числе 0,6 млрд на зарплаты.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.