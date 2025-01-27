Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений — Finance.ua

Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений Сегодня 09:12

Сколько Украине стоит содержание зарубежных дипломатических учреждений

Украине во время войны как никогда важно иметь сильное представительство за границей, чтобы доводить до мира свою позицию, бороться за военную помощь, настаивать на необходимости наказать россию за агрессию. Кроме того, в разных странах мира живут миллионы украинцев, чьи права и интересы нужно защищать.

«Слово и дело» разобралось, сколько это стоит государству: какое финансирование из бюджета выделяется на работу зарубежных дипломатических учреждений: посольств, постоянных представительств и миссий при международных организациях, консульств.

В 2014 году Украина потратила на работу иностранных дипломатических учреждений 1,09 млрд гривен.

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В 2015 году расходы резко выросли: на 79,8% - до 1,96 млрд гривен. При этом сумма, предусмотренная для оплаты труда, не изменилась.

В 2016 году финансирование зарубежных дипучреждений составило 2,25 млрд гривен (+14,8%), в том числе 0,06 млрд на зарплаты.

В 2017 году расходы на дипломатические учреждения за рубежом выросли на треть — до 3,01 млрд гривен, в том числе 0,11 млрд на оплату труда.

В 2018 году на посольства, консульства и другие представительства Украины за рубежом потратили 3,37 млрд гривен (+12%), в том числе 0,17 млрд на зарплаты. В 2019 году расходы впервые за несколько лет сократили: на 1,5% - до 3,32 млрд гривен. На зарплаты было 0,18 млрд.

В 2020 году, несмотря на пандемию, финансирование зарубежных дипломатических учреждений увеличилось на 4,2% (до 3,46 млрд гривен), в 2021 году — на 22,5% (до 4,24 млрд).

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В 2022 году расходы снизились на 5,4% - до 4,01 млрд гривен, в том числе 0,26 млрд на оплату труда.

Но уже в 2023 году финансирование зарубежных учреждений увеличили на 58,4% - до 6,35 млрд гривен. Правда, расходы на зарплаты снизились до 0,23 миллиарда.

В бюджете-2024 на представительства было заложено 7,15 млрд гривен (+12,6%). В этом году на зарубежные дипломатические учреждения планируют потратить 6,74 млрд гривен (-5,7%), в том числе 0,6 млрд на зарплаты.

Слово і Діло По материалам:

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