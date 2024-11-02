Сколько украинцы тратят на один поход в ресторан или кафе — Finance.ua

Сколько украинцы тратят на один поход в ресторан или кафе
Средний чек в ресторанах Украины составляет 643 грн. В 2023 году эта сумма составила 595 грн.
Об этом рассказал Михаил Селецкий, Head of Sales в expirenza by mono на конференции Salt, пишет ain.ua.
Согласно данным expirenza, самый высокий средний чек на доставке пищи составляет 815 грн, тогда как в dine-in заведениях украинцы тратят до 643 грн.
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Меньше всего расходов совершается в фастфудах и кафе — 135 грн.
Хотя большинство украинцев все еще предпочитает домашнее питание, тенденция меняется: в июле 2024 года 28% населения питались в заведениях по сравнению с 16,2% в 2021 году.
Наибольший прирост количества заведений, а также гостей и их расходов наблюдался в Яремче Ивано-Франковской области — +161%, +217% и +369% соответственно.
В лидерах также:
- Мукачево (220% прироста расходов, 106% прироста гостей, 50% прироста количества заведений),
- Каменец-Подольский (199%, 91%, 48%),
- Ужгород (180%, 100%, 37%);
- Ивано-Франковск (157%, 70%, 72%).
В то же время, в лидерах по снижению этих показателей Херсон, Чернигов, Черкассы, Запорожье и Харьков.
Напомним, в результате войны украинцы вынуждены адаптировать свои пищевые привычки и экономить на продуктах.
По данным исследования, почти половина населения Украины (49%) отметила, что их пищевые привычки изменились с начала полномасштабного вторжения.
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