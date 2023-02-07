Сколько украинцев получают деньги в банках и через «Укрпочту» — Finance.ua

Сколько украинцев получают деньги в банках и через «Укрпочту»
Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО «Укрпочта» в январе 2023 года.
Об этом сообщает ПФУ.
По данным ПФУ, в общей сложности льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта».
Больше всего украинцев получали льготы и субсидии:
- в государственном Ощадбанке — 834,3 тысяч человек,
- еще 826,3 тысячи — в государственном ПриватБанке,
- 60,3 тысяч в Райффайзен Банке,
- 64,1 тысячи — в других банках.
Напомним, льготы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2023 года предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.
Поделиться новостью