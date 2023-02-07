Сколько украинцев получают деньги в банках и через «Укрпочту» — Finance.ua

Сколько украинцев получают деньги в банках и через «Укрпочту» Сегодня 13:03 — Личные финансы

Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО «Укрпочта» в январе 2023 года.

Об этом сообщает ПФУ

По данным ПФУ, в общей сложности льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта».

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Больше всего украинцев получали льготы и субсидии:

в государственном Ощадбанке — 834,3 тысяч человек,

еще 826,3 тысячи — в государственном ПриватБанке,

60,3 тысяч в Райффайзен Банке,

64,1 тысячи — в других банках.

Напомним, льготы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2023 года предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.

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