Сколько украинцев получали выплаты по безработице в кризисные годы (инфографика) — Finance.ua
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Сколько украинцев получали выплаты по безработице в кризисные годы (инфографика)

Личные финансы
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Безработица является еще одним побочным эффектом войны и ее разрушительного влияния на украинскую экономику.
В результате боевых действий в стране было потеряно около 5 миллионов рабочих мест. По данным Министерства экономики, до конца года будет примерно 2,6 миллиона безработных украинцев — это вдвое больше, чем в «ковидном» 2021 году.
Сколько украинцев получали выплаты по безработице в кризисные годы (инфографика)
В 2020-м, когда началась пандемия коронавируса, выплаты по безработице получили 1 млн 118,6 тысячи украинцев. В январе выплачивали пособие 349 тысячам украинцев, за полгода выплаты получили уже 719,8 тысячи человек.
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В прошлом году количество получателей выплат по безработице снизилось на 3,5% — до 1 млн 79,7 тысячи человек. В январе выплаты получали 480,7 тысячи украинцев (+37,7% по сравнению с 2020 годом).
За январь-март выплаты получили 608,4 тысячи украинцев (+40,4%), за январь-апрель — 670,2 тысячи (+23,4%), за первое полугодие — 773,5 тысячи (+7,5%) ).
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В январе текущего года пособие по безработице получали 322,1 тысячи украинцев (на 33% меньше, чем в 2021-м), в январе-феврале — 362,5 тысячи, в январе-марте — 391,4 тысячи, в январе-апреле — 447,1 тысячи, январе-мае — 522,9 тысячи, январе-июне — 593,1 тысячи, январе-июле — 637,2 тысячи, январе-августе — 677,3 тысячи, январе-сентябре — 713,6 тысячи , январе-октябрь — 737,4 тысячи.
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По материалам:
Слово і Діло
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