В Минэкономики спрогнозировали уровень безработицы на конец года — Finance.ua

В Минэкономики спрогнозировали уровень безработицы на конец года Сегодня 20:02 — Казна и Политика

В Минэкономики спрогнозировали уровень безработицы на конец года

По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.

Об этом первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сказала во время V украинско-немецкого экономического форума.

«До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы — до 30%», — сказала Свириденко.

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Она отметила, что сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.

По словам Свириденко, правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.

«Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства», — отметила Свириденко.

Министр отметила, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.

«Для нас сохранение нормального функционирования экономики — это задача не менее важная, чем одержание победы», — сказала Свириденко.

254 тыс. безработных. По неофициальным данным, постепенно уменьшается конкуренция за рабочие места. Однако каждый четвёртый работодатель готовится сокращать персонал. По данным первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады нардепа Ярослава Железняка, в Украине по состоянию на 24 октября официально зарегистрированоПо неофициальным данным, постепенно уменьшается конкуренция за рабочие места. Однако каждый четвёртый работодатель готовится сокращать персонал.

Больше всего безработных — это женщины 35-45 лет (48 тыс. человек).

«В целом показатель зарегистрированных лиц даже меньше (на 6 тыс.), чем был год назад. В частности, из-за активной работы Госзанятости, которая с начала войны трудоустроила 203 тыс. человек. Еще раз, речь идет об официально зарегистрированных лицах», — подчеркнул депутат.

С начала года выплаты пособия по безработице составили 11,8 млрд грн.

Справка Finance.ua:

в августе в Украине было официально зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% — это мужчины;

по мнению Минсоцполитики, тенденция к падению доходов украинцев сохранится до конца этого года и в начале следующего года;

в Украине будет введена универсальная социальная помощь. Это будут выплаты, привязанные к финансово-имущественному положению человека, которые позволят охватить гораздо больше оказавшихся в затруднении граждан.



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Укрінформ По материалам:

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