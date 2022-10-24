В Минэкономики спрогнозировали уровень безработицы на конец года — Finance.ua

В Минэкономики спрогнозировали уровень безработицы на конец года
По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.
Об этом первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сказала во время V украинско-немецкого экономического форума.
«До конца года мы ожидаем достаточно высокий уровень безработицы — до 30%», — сказала Свириденко.
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Она отметила, что сейчас одним из вызовов для правительства является решение проблем с безработицей, а именно трудоустройство людей и возвращение их из-за границы.
По словам Свириденко, правительство направляет все свои усилия на поддержку малого бизнеса.
«Вопрос трудоустройства должен быть покрыт опекой государства», — отметила Свириденко.
Министр отметила, что одним из вызовов, стоящих перед Украиной, является стабилизация макроэкономической ситуации. Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, а падение экономики прогнозируется на уровне 30%.
«Для нас сохранение нормального функционирования экономики — это задача не менее важная, чем одержание победы», — сказала Свириденко.
По данным первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады нардепа Ярослава Железняка, в Украине по состоянию на 24 октября официально зарегистрировано 254 тыс. безработных. По неофициальным данным, постепенно уменьшается конкуренция за рабочие места. Однако каждый четвёртый работодатель готовится сокращать персонал.
Больше всего безработных — это женщины 35-45 лет (48 тыс. человек).
«В целом показатель зарегистрированных лиц даже меньше (на 6 тыс.), чем был год назад. В частности, из-за активной работы Госзанятости, которая с начала войны трудоустроила 203 тыс. человек. Еще раз, речь идет об официально зарегистрированных лицах», — подчеркнул депутат.
С начала года выплаты пособия по безработице составили 11,8 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- в августе в Украине было официально зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% — это мужчины;
- по мнению Минсоцполитики, тенденция к падению доходов украинцев сохранится до конца этого года и в начале следующего года;
- в Украине будет введена универсальная социальная помощь. Это будут выплаты, привязанные к финансово-имущественному положению человека, которые позволят охватить гораздо больше оказавшихся в затруднении граждан.
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