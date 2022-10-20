Все больше украинцев едут в Польшу в поисках работы: какие вакансии и зарплаты там предлагают — Finance.ua

Все больше украинцев едут в Польшу в поисках работы: какие вакансии и зарплаты там предлагают Сегодня 19:01 — Личные финансы

Все больше украинцев едут в Польшу в поисках работы: какие вакансии и зарплаты там предлагают

В Миграционной платформе EWL сообщают, что заинтересованность работой со второй половины сентября в Польше растет, но массового наплыва работников из-за экономической ситуации в Украине или ракетных обстрелов пока нет.

В то же время данные Пограничной службы Польши о пересечении польско-украинской границы также свидетельствуют об увеличении выездов украинцев за границу. Так, в октябре количество выездов в Польшу превышает количество возвратов в Украину в среднем на 3-5 тысяч граждан Украины в день.

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«Мы заметили, что больше стало выезжать женщин трудоспособного возраста, которые интересуются вакансиями в европейских странах. Они едут именно работать, а не в поиске безопасного приюта, потому что часто оставляют детей дома, чтобы заработать. Больше всего женщин уезжает из центральной и западной Украины. Сейчас, Когда в Европе традиционно продолжается высокий сезон производства на предприятиях, работодатели имеют для них разные предложения работы», — говорит Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

Что касается вакансий, то для украинцев, не знающих польского языка и не имеющих опыта работы, предлагают простую физическую работу. Больше ее в промышленном производстве, сфере логистики и e-commerce, которая сейчас активно готовится к рождественским праздникам и Black Friday.

Работу также можно найти на предприятиях пищевой, перерабатывающей и автомобильной отрасли.

«Это посильный для женщины труд, а базовым умениям ее учат на предприятии. В среднем на простой физической работе в Польше сейчас можно заработать 3,5-6 тысяч злотых в месяц (28-48 тысяч грн)», — отмечает Марцин Колодзейчик.

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ТСН По материалам:

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