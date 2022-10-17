Работодатель в Польше не выплачивает зарплату: что делать — Finance.ua

Работодатель в Польше не выплачивает зарплату: что делать Сегодня 19:09 — Личные финансы

Работодатель в Польше не выплачивает зарплату: что делать

Невыплата заработной платы — одна из самых неприятных ситуаций, с которой могут столкнуться иностранные работники в Польше. В visitukraine.today рассказали, что вы можете сделать, если работодатель в Польше не выплачивает заработанные деньги, и какие существуют механизмы влияния.

Обязанности работодателя по выплате зарплаты

В Польше вопросы выплат работникам очень четко регулируются Трудовым кодексом. В нем указано, что работодатель обязан своевременно выплачивать зарплату каждому работнику в размере, определенном договором.

Зарплата должна выплачиваться, по крайней мере, один раз в месяц и в предварительно согласованный срок. Выплаты должны проходить под конец месяца за предварительно отработанный месяц. Последней датой выплаты является 10-е число следующего календарного месяца. Если до этого момента деньги не будут перечислены работнику (в Польше зарплата обычно выплачивается переводом, выдача наличными возможна по просьбе работника), то это уже считается задержкой и нарушением прав работника.

Что делать, если выплату задерживают?

Эксперты отмечают, что в этом случае есть несколько вариантов.

1. Wezwanie do zapłaty — это письменное требование оплаты, которое работник может направить работодателю. Для составления запроса можно воспользоваться уже готовым бланком или составить документ в произвольной форме. Образец Wezwanie do zapłaty можно скачать — это письменное требование оплаты, которое работник может направить работодателю. Для составления запроса можно воспользоваться уже готовым бланком или составить документ в произвольной форме. Образец Wezwanie do zapłaty можно скачать здесь

В Wezwanie do zapłaty нужно указать следующие данные:

адрес фирмы;

ФИО нанимателя и работника;



вид трудового заключенного договора;

сумма долга и период невыплаты;

срок, в который должна быть выплачена задолженность, обычно составляет несколько недель;

реквизиты для начисления денежных средств;

санкции, применяемые к работодателю, если он не выполнит требования.



Wezwanie do zapłaty нужно отправлять по почте, заказным письмом. Проследите, чтобы документ был получен, и сохраните квитанцию.

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Если работодатель проигнорирует ваше письмо и задолженность по заработной плате вы не получили, то используйте более сильные инструменты воздействия. Просто составить требование и передать в руки работодателя недостаточно. Должник в любой момент заявит, что никаких требований не получал. Поэтому факт передачи документа необходимо зафиксировать документально:

отправить под личную подпись работодателя. Сделать это можно в единичных случаях, но все же этот способ исключать не стоит;

подать с фиксацией в соответствующей службе предприятия, с присвоением входного номера и др.;



отправить заказным письмом с уведомлением о получении. Чаще используется именно последний способ, но рассчитывая сроки оплаты в требовании, стоит заложить время на работу почты.

2. Жалоба на работодателя в Инспекцию труда (РИР) — еще один инструмент для того, чтобы отстоять свои права и интересы как работника. Вы можете сообщить инспекцию о нарушении, в том числе задержку выплаты зарплаты через — еще один инструмент для того, чтобы отстоять свои права и интересы как работника. Вы можете сообщить инспекцию о нарушении, в том числе задержку выплаты зарплаты через сайт

Инспекция может приступить к проверке, а после подтверждения злоупотреблений требовать от работодателя немедленно выплатить задержанную заработную плату и другие выплаты — такое требование подлежит немедленному исполнению. Дополнительно, инспекция труда может возбудить производство против работодателя и применить к нему санкции или направить дело в суд.

3. Заявление в Трудовой суд. Трудовые суды в Польше действуют хорошо. Суд может принять решение, что работодатель должен выплатить не только задержанную зарплату, но и проценты и компенсацию, если из-за его действий вам был нанесен какой-то ущерб.

Важно помнить, что если сумма задолженности работодателя перед работником не превышает 50 тысяч польских злотых, вы не будете нести никаких трат на подачу судебного иска. А если эта сумма больше, оплата составляет 5% от задолженности. Если суд примет решение в вашу пользу — эти 5% должен уплатить работодатель. Вы также можете подать заявление об освобождении от судебных издержек в связи с тяжелым материальным положением.

Если предмет спора составляет до 75 тысяч польских злотых — иск подавайте в районный трудовой суд. А если предмет спора превышает 75 тысяч польских злотых — иск подавайте в окружной трудовой суд. Вы не должны делать это лично, можно пользоваться помощью трудового инспектора.

Разрыв трудового договора — также вариант решения проблемы. Задержка выплаты заработной платы, выплата неполной суммы либо даже абсолютная невыплата является серьезным нарушением обязанностей работодателя. И это является достаточным поводом для одностороннего расторжения трудового договора с немедленным вступлением в силу.

Помните, что основанием для защиты своих прав в суде являются документы, удостоверяющие трудовые отношения. Не соглашайтесь на нелегальную работу и всегда требуйте заключения договора до начала работы.

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