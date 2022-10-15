Карта побыта в Польше 2022: что это и куда обращаться — Finance.ua
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Карта побыта в Польше 2022: что это и куда обращаться

Личные финансы
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Карта побыта в Польше 2022: что это и куда обращаться
Карта побыта в Польше 2022: что это и куда обращаться
Для того чтобы долго находиться в Польше легально, необходимо иметь польский вид на жительство — «карту побыта» (karta czasowego pobytu). Она дает право иностранцам находиться в стране, работать и путешествовать с одного до трех лет, пишет портал visitukraine.today.

Что такое карта побыта

Это унифицированное разрешение, позволяющее работать и находиться в Польше без визы. Оно нужно иностранцам, желающим находиться на территории Польши более трех месяцев.

Как ее оформить

Заявление о картах нужно подать лично или по почте не позднее последнего дня легального пребывания в Польше.
Документы подаются в воеводское управление (Urząd Wojewódzki) по месту жительства. После подачи документов у управления есть 60 дней для выдачи разрешения.
Карту побыта выдают гражданам других государств, у которых есть:
  • вид на временное жительство (действительный в течение срока, на который предоставлено разрешение);
  • вид на постоянное жительство (действительный в течение 10 лет с даты его выдачи);
  • разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС (действительно в течение 5 лет с момента его выдачи);
  • вид на жительство по гуманитарным соображениям (действительный в течение 2 лет с даты его выдачи).

В каких случаях нужно заменить карту побыта

Замена вида на жительство в Польше необходима в случаях:
  • изменения данных, внесенных в существующую Карту побыта;
  • кардинального изменения облика владельца вида на жительство, по сравнению с тем, который на фото, размещенном на карте (настолько, что трудно или невозможно идентифицировать владельца карты);
  • потери или повреждения имеющейся карты побыта.
Для того чтобы заменить или продлить карту, нужно подавать соответствующее заявление в воеводское управление и забирать свой документ лично.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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