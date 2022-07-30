Сколько украинцев планируют вернуться домой: за них будут бороться на европейских рынках труда — Finance.ua
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Сколько украинцев планируют вернуться домой: за них будут бороться на европейских рынках труда

Личные финансы
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Проблема внешней миграции украинцев, которая с началом полномасштабного вторжения набрала катастрофических масштабов, — на сегодня огромный вызов для государства.
В случае длительного продолжения войны около 60% готовы планировать будущее своих детей за границей. В таких условиях только 42,9% украинцев видят будущее своих детей в Украине.
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В случае прекращения войны через смену власти в россии готовы остаться дома 76,8% украинцев. Если Украина вступит в НАТО и если прекращение войны произойдет через полную капитуляцию россии, то остаться готовы 85% граждан.
Таковы результаты опроса, который провели в Центре социально-экономических исследований CASE Украина, пишет social.com.ua
Настроения мигрантов
Очень большая часть жителей, выехавших из больших городов, прежде всего из Киева и Харькова, это люди с высшим образованием. По разным обследованиям, 60–70% женщин, оказавшихся в Германии, а по немецким данным — 70%, имеют высшее образование. Это фантастическая цифра для Европы и нас. Эти люди, безусловно, конкурентоспособны на местных рынках труда.
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Если война продлится еще несколько месяцев, то многие женщины найдут работу, а значит, смогут снять приемлемое для себя жилье, и дети смогут посещать детский сад, школу или высшее учебное заведение. Тогда возникнет вопрос о возвращении.
Среди выезжавших за границу есть две группы украинцев:
  • первая — те, кто действительно бежал от войны, защищая свою жизнь и жизнь своих детей. Они преимущественно настроены на возвращение, таких граждан около 85–90%.
  • вторая группа — около 10–15% — те, кто пытался воспользоваться либеральными условиями пребывания в других странах и получить легальный статус и работу. Эти люди в Украину вернутся вряд ли.
Однако существует еще один риск: если женщины решат остаться за границей, а запрет на пересечение границы мужчинам призывного возраста после прекращения военного положения будет отменен, есть вероятность, что семьи воссоединятся. Но не в Украине, а за границей.
Условия возврата
Сколько украинцев планируют вернуться домой: за них будут бороться на европейских рынках труда
Сегодня Пограничная служба Украины предоставляет гораздо более низкие показатели выезда украинцев за границу, чем это делает Агентство ООН по делам беженцев. Оценки отличаются практически вдвое. И пока не известно, почему сложился такой колоссальный разрыв.
Сколько украинцев планируют вернуться домой: за них будут бороться на европейских рынках труда
Сколько украинцев планируют вернуться домой: за них будут бороться на европейских рынках труда
"Нелегальное пересечение не может быть более 10%. Почему такая разница в данных? Я подозреваю, что наши люди обычно не получают статус беженца, а принимают только временную защиту. В таких обстоятельствах человек может пересечь границу с Польшей, зарегистрироваться там, а затем мигрант переедет, допустим, в Германию и зарегистрируется еще и там. То есть двойной счет, европейцы это уже поняли и приняли решение о создании единой базы данных, но пока ее нет. Другого объяснения я просто не могу найти.
— сказала академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Основное, что сейчас должно сделать государство, — поддерживать связи с нашими эмигрантами. Они должны чувствовать, что их здесь ждут, что без них не будет Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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