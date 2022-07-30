Сколько украинцев планируют вернуться домой: за них будут бороться на европейских рынках труда — Finance.ua

Сколько украинцев планируют вернуться домой: за них будут бороться на европейских рынках труда Сегодня 21:03 — Личные финансы

Проблема внешней миграции украинцев, которая с началом полномасштабного вторжения набрала катастрофических масштабов, — на сегодня огромный вызов для государства.

В случае длительного продолжения войны около 60% готовы планировать будущее своих детей за границей. В таких условиях только 42,9% украинцев видят будущее своих детей в Украине.

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В случае прекращения войны через смену власти в россии готовы остаться дома 76,8% украинцев. Если Украина вступит в НАТО и если прекращение войны произойдет через полную капитуляцию россии, то остаться готовы 85% граждан.

Таковы результаты опроса, который провели в Центре социально-экономических исследований CASE Украина, пишет social.com.ua

Настроения мигрантов

Очень большая часть жителей, выехавших из больших городов, прежде всего из Киева и Харькова, это люди с высшим образованием. По разным обследованиям, 60–70% женщин, оказавшихся в Германии, а по немецким данным — 70%, имеют высшее образование. Это фантастическая цифра для Европы и нас. Эти люди, безусловно, конкурентоспособны на местных рынках труда.

Если война продлится еще несколько месяцев, то многие женщины найдут работу, а значит, смогут снять приемлемое для себя жилье, и дети смогут посещать детский сад, школу или высшее учебное заведение. Тогда возникнет вопрос о возвращении.

Среди выезжавших за границу есть две группы украинцев:

первая — те, кто действительно бежал от войны, защищая свою жизнь и жизнь своих детей. Они преимущественно настроены на возвращение, таких граждан около 85–90%.

вторая группа — около 10–15% — те, кто пытался воспользоваться либеральными условиями пребывания в других странах и получить легальный статус и работу. Эти люди в Украину вернутся вряд ли.

Однако существует еще один риск: если женщины решат остаться за границей, а запрет на пересечение границы мужчинам призывного возраста после прекращения военного положения будет отменен, есть вероятность, что семьи воссоединятся. Но не в Украине, а за границей.

Условия возврата

Сегодня Пограничная служба Украины предоставляет гораздо более низкие показатели выезда украинцев за границу, чем это делает Агентство ООН по делам беженцев. Оценки отличаются практически вдвое. И пока не известно, почему сложился такой колоссальный разрыв.

"Нелегальное пересечение не может быть более 10%. Почему такая разница в данных? Я подозреваю, что наши люди обычно не получают статус беженца, а принимают только временную защиту. В таких обстоятельствах человек может пересечь границу с Польшей, зарегистрироваться там, а затем мигрант переедет, допустим, в Германию и зарегистрируется еще и там. То есть двойной счет, европейцы это уже поняли и приняли решение о создании единой базы данных, но пока ее нет. Другого объяснения я просто не могу найти. — сказала академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Основное, что сейчас должно сделать государство, — поддерживать связи с нашими эмигрантами. Они должны чувствовать, что их здесь ждут, что без них не будет Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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