Украинским беженцам за границей станет тяжелее — Finance.ua
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Украинским беженцам за границей станет тяжелее

Казна и Политика
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21 июля Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара к гривне сразу на 25% — до 36,5686 грн. за доллар, зафиксировав его на новом уровне.
Целью этого решения было ликвидировать разрыв между существовавшим до этого официальным (29,2549 грн/долл.) и рыночным курсом американской валюты, который составлял 37 грн за доллар.
Не секрет, что все эти месяцы миллионы украинцев, вынужденно оказавшихся в Польше и других странах Европы, выживали за счет возможности делать покупки и разные расходы с украинских банковских карт.
Первое время карточные курсы были не намного выше официального курса доллара, что позволяло делать покупки по более низким ценам (по сравнению с наличными расчетами).
Теперь такой возможности нет.
Кроме того, Национальный банк установил ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.
Большинство находящихся за рубежом граждан, как утверждают в НБУ, этого не почувствуют.
Читайте больше в нашем материале -

Новый валютный курс: что он принесет Украине и украинцам

По материалам:
Finance.ua
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