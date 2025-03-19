Сколько украинцев переехали на постоянное жительство за границу в 2024 году — Finance.ua
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Сколько украинцев переехали на постоянное жительство за границу в 2024 году

Мир
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Сколько украинцев переехали на постоянное жительство за границу в 2024 году
Сколько украинцев переехали на постоянное жительство за границу в 2024 году
Эмиграция украинцев стала одной из самых популярных тем последних лет. Полномасштабная война россии против Украины, которая началась в феврале 2022 года, вынудила миллионы украинцев искать убежища за рубежом. Многие после временного проживания решили покинуть свои дома надолго, а некоторые даже переехали на постоянное место жительства за пределы Украины.

Статистика эмиграции в 2024 году

Согласно официальной статистике миграционной службы Украины, в 2024 году было оформлено 1614 документов для выезда граждан Украины на постоянное место жительства за границу.
В то же время, согласно данным Евростата, по состоянию на конец 2024 года на территории ЕС насчитывалось около 4,3 миллиона человек, покинувших Украину из-за военных действий. Среди стран ЕС больше всего лиц, получивших статус временной защиты — из Украины. Их приняли:
  • Германия (1 161 450 человек или 27,3% от общего количества),
  • Польша (991 630 человек или 23,3%),
  • Чехия (388625 человек или 9,1%).
По состоянию на конец 2024 года более 98,3% получателей временной защиты в ЕС составляли граждане Украины.

Что нужно знать, чтобы переехать на постоянное жительство за границу?

Переезд на постоянное место жительства за границу — шаг важный и ответственный.
Для этого нужно пройти несколько этапов, начиная с подготовки необходимых документов и выбора страны для иммиграции. Прежде всего, важно иметь паспорт гражданина Украины и документы, подтверждающие ваше право на постоянное место жительства за границей, например визу или разрешение на иммиграцию.
У каждой страны — свои требования, поэтому следует тщательно изучить их, прежде чем принять решение.
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Дополнительно необходимо будет предоставить подтверждение вашей финансовой состоятельности для проживания в другой стране и иметь медицинское страхование. Учитывая все эти условия, необходимо быть готовым к сбору документов и выполнению всех формальностей, чтобы успешно получить вид на жительство.
После того как вы приняли решение о переезде, необходимо выполнить несколько дополнительных формальностей, связанных с законодательством Украины.
Одно из основных требований — снятие с регистрации местожительства в Украине. Это нужно сделать в органах регистрации по месту вашего проживания, поскольку вы больше не будете считаться постоянным жителем Украины.
Также важно получить разрешение на выезд за границу, если это предусмотрено законодательством Украины. В случае необходимости, вам следует обратиться в соответствующие государственные органы для оформления всех документов, подтверждающих ваше право на выезд и проживание за границей.

Типичные ошибки и проблемы при переезде за границу

Переезд на постоянное место жительства может быть сложным, и многие допускают ряд ошибок, задерживающих процесс:
  • Неправильно оформленные документы. Одна из наиболее распространенных проблем — это неправильное заполнение заявлений или отсутствие нужных документов. Убедитесь, что все документы верны и отвечают требованиям принимающей страны.
  • Недооценка сроков. Переезд может занять больше времени, чем ожидается. Учитывайте все этапы и будьте готовы к ожиданиям и дополнительным проверкам.
  • Невнимательность к местным законам. В каждой стране действуют свои законы в отношении иностранцев. Несоблюдение этих требований может привести к отказу в предоставлении статуса или депортации.
По материалам:
visitukraine.today
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