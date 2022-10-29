Сколько украинцев донатят на ВСУ (опрос) — Finance.ua

Сколько украинцев донатят на ВСУ (опрос) Сегодня 13:17 — Личные финансы

Сколько украинцев донатят на ВСУ (опрос), myc.news

51% опрошенных украинцев регулярно или время от времени донатят — перечисляют средства благотворительным фондам или на отдельные волонтерские сборы. Делают это регулярно 10% опрошенных, а иногда — 41%. Очень редко донатят 23%, сделали это всего один раз — 12%, а никогда этого не делали — 13% опрошенных.

Об этом свидетельствует опрос Общественного.

При этом все возрастные группы, группы по полу или размеру населенного пункта статистически не отличаются в своих ответах. Единственное исключение — населенные пункты с населением менее 50 тысяч жителей реже крупных городов донатят именно на регулярной основе (8% в небольших городах против 13% в больших).

Самые распространенные виды помощи от населения за последние 3 месяца — денежная поддержка военных и гуманитарная поддержка пострадавших от войны людей (это передача одежды и вещей для ВПЛ и донаты в фонды и на отдельные сборы на нужды ВСУ).

Донаты на гражданское население (не ВПЛ) или животных сейчас пользуются меньшей поддержкой.

12% опрошенных украинцев при этом за последние три месяца были вовлечены в волонтерскую работу (организация сборов, плетение маскировочных сеток и т.п.).

Что касается наиболее распространенных видов поддержки:

26% опрошенных передавали одежду, предметы первой необходимости в волонтерские центры, пункты сбора или отдельным ВПЛ (среди женщин эта доля больше — 32%, чем среди мужчин — 19%).

25% делали денежные переводы в негосударственные фонды поддержки армии. Поддержка именно негосударственных фондов сильнее среди молодежи 18-24 лет (их доля 37%) и в городах с населением 50 тысяч и более (их доля 33%, когда в городах менее 50 тысяч жителей эта доля составляет 18%).

24% делали денежные переводы в государственные фонды поддержки армии и опрошенные украинцы скорее единодушны в этом — нет статистических различий по группам по полу, возрасту или размеру населенного пункта, кто бы поддерживал такие фонды больше или меньше.

23% переводили деньги на волонтерские сборы на нужды отдельных бригад или военных (это направление помощи больше распространено в городах с населением 50 тысяч жителей и более, их доля составляет 27%, тогда как в городах с населением менее 50 тысяч — 20%).

Другие виды помощи: 18% покупали продукты и оставляли их в специальных корзинах в магазинах, 15% переводили деньги на карту или сбор на нужды отдельных гражданских (на лечение, восстановление жилья, билеты уехать и т.д.), 6% делали денежные переводы в фонды и организации по поддержке населения (переселенцев, пожилых людей, детей, больных и т.п.), а 4% делали денежные переводы в фонды поддержки животных или зоопарков.

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