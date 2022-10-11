Притула сообщил, что украинцы за сутки задонатили на дроны-камикадзе 352 млн гривен вместо 100 млн. запланированных (видео) — Finance.ua

Притула сообщил, что украинцы за сутки задонатили на дроны-камикадзе 352 млн гривен вместо 100 млн. запланированных (видео) Сегодня 18:10

Сергей Притула сообщил на странице Facebook, что украинцы за сутки задонатили на дроны-камикадзе RAM II UAV 352 млн гривен вместо 100 млн запланированных. Сбор длился до 12 часов дня, сейчас сбор завершен.

Напомним, ранее соучредитель Монобанка Олег Гороховский сообщил, что уже более 700 тысяч украинцев пополнили вчера «Банки мести» Сергея Притулы, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова, открытые в Монобанке. Общая сумма, которая поступила только на эти три банка, превысила 255 млн грн.

Справка Finance.ua:

В понедельник, 10 октября, во время маcированного обстрела всей территории Украины, волонтер Сергей Стерненко анонсировал большой сбор на оружие для ОСУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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