0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев донатят на армию

41
Сколько украинцев донатят на армию
Сколько украинцев донатят на армию
В этом году 83% украинцев оказывали финансовую помощь Вооруженным силам Украины.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Проблемы социальной сплоченности в Украине», проведенного Rating Group 20−22 июля.
В частности, 31% опрошенных заявили, что донатят постоянно, 39% - время от времени и 13% - редко. Всего 16% ни разу не переводили средства.
Как свидетельствуют данные опроса, финансово ВСУ несколько чаще поддерживают младшие и более обеспеченные украинцы.
Нефинансовую поддержку армии оказывали 58% опрошенных, из них 15% делают это систематически.
Кроме того, 70% помогали беженцам, переселенцам и людям с инвалидностью, среди них 12% делают это постоянно.
Сколько украинцев донатят на армию
Напомним, по данным исследования DOU, за год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился с $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%).
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems