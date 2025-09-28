Сколько украинцев донатят на армию Сегодня 10:23

В этом году 83% украинцев оказывали финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Проблемы социальной сплоченности в Украине», проведенного Rating Group 20−22 июля.

В частности, 31% опрошенных заявили, что донатят постоянно, 39% - время от времени и 13% - редко. Всего 16% ни разу не переводили средства.

Как свидетельствуют данные опроса, финансово ВСУ несколько чаще поддерживают младшие и более обеспеченные украинцы.

Нефинансовую поддержку армии оказывали 58% опрошенных, из них 15% делают это систематически.

Кроме того, 70% помогали беженцам, переселенцам и людям с инвалидностью, среди них 12% делают это постоянно.

Напомним, по данным исследования DOU, за год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился с $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%).

