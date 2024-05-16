Сколько Украина получила помощи в виде энергетического оборудования — Finance.ua

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Сколько Украина получила помощи в виде энергетического оборудования

Энергетика
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Сколько Украина получила помощи в виде энергетического оборудования
Сколько Украина получила помощи в виде энергетического оборудования
Международные партнеры активно помогают Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. В частности, при координации Минэнерго после возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 42 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом более 600 тонн.
Об этом пишет Минэнерго.
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Кто помог
Помощь, в частности, предоставили Германия, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.
«Мы очень благодарны нашим партнерам, которые помогают выстоять в борьбе с агрессором. Благодаря этой поддержке украинские энергетики могут восстанавливать поврежденные энергетические объекты и стабилизировать работу энергосистемы», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Среди предоставленного Украине оборудования — более 230 генераторов, мощный высоковольтный трансформатор, 880 бочек трансформаторного масла, более 25 км проводов и кабелей, магистральные газовые трубы, электротехническое оборудование.
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Полученная помощь распределяется между компаниями, наиболее пострадавшими от российских атак, работающими в прифронтовых регионах или находящимися под постоянной угрозой обстрелов.
Всего при координации Министерства энергетики Украины с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики получили 1138 грузов гуманитарной энергетической помощи весом около 15,5 тысячи тонн, которые предоставили 36 стран мира.
Напомним, во вторник вечером Укрэнерго ввела экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. «Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак россии. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы», — отмечали в компании.
Министерство энергетики Украины призывает потребителей бережно потреблять электроэнергию с учетом значительных потерь генерирующих мощностей после вражеских обстрелов.

Справка Finance.ua:

  • В Yasno объяснили, в каких условиях будут применяться графики отключений света. Пока в Украине физически не возможны блэкауты. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона. «Блэкаута мы не видим, пока это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет», — сказал Коваленко.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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