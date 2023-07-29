Сколько стоят самые популярные модели авто в Украине (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят самые популярные модели авто в Украине (инфографика) Сегодня 08:07 — Личные финансы

Сколько стоят самые популярные модели авто в Украине (инфографика)

11,89 миллиарда долларов. Из них только в июне — $2,22 миллиарда, что на 11% больше, чем в июне-2022. В среднем украинцы каждый месяц предлагают к продаже подержанных легковых автомобилей совокупной стоимостью около $2 миллиардов. В течение первого полугодия 2023 года украинцы разместили в интернете 1 миллион 424,8 тысяч объявлений о продаже легковых автомобилей, сообщают в Институте исследований авторынка . Совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей в первом полугодии составилаИз них только в июне — $2,22 миллиарда, что на 11% больше, чем в июне-2022. В среднем украинцы каждый месяц предлагают к продаже подержанных легковых автомобилей совокупной стоимостью около $2 миллиардов.

Самые дешевые (по средней стоимости) легковушки были в Херсонской ($3 000), Донецкой ($3 000), и Николаевской ($3 900) областях, самые дорогие — в Киеве и в Киевской области ($7 200), Львовской ($6 550) и Волынской ($6 400) областях.

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Средняя цена легковушек, продававшихся в интернете в первом полугодии 2023 года, составила $5 400. При этом июньский показатель составил $5 550, что на 7,3% меньше, чем в июне-2022. Высокая средняя стоимость авто в продаже в первом полугодии была зафиксирована в мае — на уровне $5 800, а самой низкой — в феврале: $5 000. Таким образом, после роста средней цены в течение 3 месяцев подряд (с февраля по май), в июне автомобили подешевели на 4,3%, если сравнивать с предыдущим месяцем.

Самые популярные легковушки, продававшиеся в интернете в июне 2023 года, и изменение их цены по сравнению с январем:

Volkswagen Golf: $5 500 (+13,4%; +$650) Audi A6: $6 500 (+8,4%; +$501) BMW 3 Series: $5 975 (+6,2%; +$349,5) BMW 5 Series: $6 900 (+6,2%; +$400) Mercedes-Benz E-Class: $5 500 (+4,8%; +$250) ВАЗ 2107: $1 095 (+4,2%; +$44,5) Opel Astra: $5 100 (+4,1%; +$200) Ford Focus: $6 400 (+4,1%; +$250) Daewoo Lanos: $2 600 (+4,0%; +$100) Volkswagen Passat: $7 000 (+3,7%; +$250) Skoda Octavia: $7 000 (+2,9%; +$200) Renault Megane: $6 700 (+2,3%; +$150) ВАЗ 2101: $589 (-0,7%; -$4) ВАЗ 2106: $754 (-3,4%; -$26,5) ВАЗ 2109: $1 250 (-3,9%; -$50)

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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