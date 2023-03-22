Сколько стоят проездные билеты в больших городах мира (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоят проездные билеты в больших городах мира (инфографика)

Личные финансы
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Сколько стоят проездные билеты в больших городах мира (инфографика)
Сколько стоят проездные билеты в больших городах мира (инфографика)
Аналитики портала Picodi.com узнали стоимость билетов на общественный транспорт в 45 крупных городах мира и сравнили эти расходы с заработной платой.
В рамках исследования принималась во внимание стоимость проездных билетов на одну поездку и на один месяц, позволяющих пользоваться общественным транспортом в пределах города без ограничений.
В трех из 45 городов международного рейтинга общественный транспорт для жителей абсолютно бесплатный: Люксембург, столица Эстонии — Таллин, а также столица Мальты — Валлетта.
Среди других городов рейтинга самые высокие цены на разовые проездные билеты зафиксированы в Лондоне (5,19$), Цюрихе (4,75$) и Осло (3,91$). В свою очередь, самые дорогие месячные проездные — в Лондоне (271$), Мельбурне (190$) и Дублине (166$). Для сравнения: в Киеве месячный проездной билет стоит 35$ (1300₴).
Сколько стоят проездные билеты в больших городах мира (инфографика)
Однако при сопоставлении стоимости безлимитного проездного на месяц с заработной платой в наименее выгодном положении оказались жители Сан-Паулу. В этом городе месячный проездной на все виды общественного транспорта составляет 14,3% от зарплаты. Второе и третье место в рейтинге соотношения цен к заработку занимают Стамбул (7,5% от зарплаты) и Лондон (7,5%).
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Киев в этом рейтинге занимает 4 место: месячный проездной на все виды общественного транспорта (кроме городской электрички) стоимостью 1 300 гривен составляет 7% от зарплаты (после вычета налогов). В Берлине это соотношение равно 1%, в Варшаве — 1,8%, в Вильнюсе — 2,4%, а в Риге — 4,7%.

Цены в общественном транспорте Украины

Также аналитики узнали стоимость проезда в административных центрах Украины.
Сколько стоят проездные билеты в больших городах мира (инфографика)
Лидером украинского рейтинга стал Харьков, где сейчас городской транспорт бесплатный. Среди других украинских городов, попавших в наш рейтинг, только в 14 есть проездные абонементы на месяц. Самый дорогой месячный проездной в Киеве — 1300₴. Следом идут Севастополь и Полтава, где проездные в месяц стоят 1166₴ и 1020₴ соответственно. До 300₴ обойдутся проездные в Хмельницком (260₴), Львове (230₴) и Житомире (180₴).
По материалам:
Finance.ua
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