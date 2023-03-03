В киевских маршрутках введут новую систему оплаты за проезд — Finance.ua

В киевских маршрутках введут новую систему оплаты за проезд Сегодня 19:00 — Личные финансы

В частных маршрутках Киева будет введена безналичная система оплаты за проезд. Она уже работает в метро с наземным общественным транспортом и помогает контролировать потоки пассажиров. Однако из-за этого могут вырасти цены на проезд.

О таких планах в комментарии порталу «Вечерний Киев» сообщил заместитель начальника департамента управления проектами КП «Главный информационно-вычислительный центр» Роман Деркач. Власти столицы хотят присоединить частные маршрутные такси к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) уже в текущем году. В результате оплата за проезд может оказаться безналичной. Такой подход позволяет оценивать поток пассажиров и загруженность в рамках дня. Полученные данные станут основой при принятии решений по увеличению или уменьшению транспортных средств на маршрутах.

С чем связано резкое принятие решения

В комментарии ТСН глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко рассказал, что упомянутое нововведение планировали реализовать еще до полномасштабной войны. Но потом его отложили до окончания военного положения.

«Но вдруг оказалось, что столичные чиновники думают иначе, точнее планы ввести безналичную оплату в маршрутках уже в этом году, не дожидаясь окончания действия военного положения», — заявил Моисеенко.

По его словам, за этим новшеством кроется финансовый интерес определенных лиц. АСОП принадлежит компании, продавшей ее в пользование городу. С каждой оплаты за проезд система взимает 5% за услуги оператора.

«Это немалые средства. Поэтому сейчас чиновники разных уровней пытаются загнать в эту систему все столичные маршрутки. Цель — получать доходы. Поэтому я очень сомневаюсь, что введение безналичной оплаты проезда в маршрутках улучшит сферу обслуживания граждан», — добавил Моисеенко.

При этом он в целом считает идею хорошей. Однако внедрять систему безналичной оплаты нужно постепенно, оценивая все «за» и «против».

Как изменится цена на проезд

Моисеенко сообщил, что после полномасштабного вторжения пассажиропоток в маршрутках снизился. В результате доходы упали, а на внедрение системы безналичной оплаты придется израсходовать немалые средства. Работу АСОП обеспечивают специальные валидаторы. На установку каждого такого устройства в автобусе придется потратить 100 тысяч гривен.

Из-за расходов перевозчики могут повысить стоимость проезда, чтобы оставаться платежеспособными. При этом существует угроза уменьшения количества транспортных средств на маршрутах.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.