Сколько стоят квартиры в Грузии у моря — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Грузии у моря Сегодня 20:02 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в Грузии у моря

Цены на жилье в городах Грузии растут, но не такими темпами, как в Европе. При этом купить квартиру иностранцам в этой стране не сложно.

Рассказываем, сколько стоит недвижимость в Тбилиси и Батуми и что необходимо учитывать при выборе жилья в этой стране.

Покупка недвижимости в Грузии

Для покупки жилья в Грузии достаточно предъявить паспорт. Украинцы вправе покупать квартиры или дома, но не сельскохозяйственные участки. Следует учесть, что сельскохозяйственной считается любая земля за пределами больших городов. При поиске дома в деревне следует помнить об этой норме.

При покупке квартиры договор составляют на грузинском языке и языке, который удобен покупателю.

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Спрос на жилье в Грузии с волной эмиграции и туристической привлекательностью растет быстрыми темпами. Это значит, что покупка квартиры в популярной локации может оказаться выгодной инвестицией.

При покупке недвижимости с минимальной стоимостью 100 тысяч долларов можно получить временный вид на жительство для всей семьи сроком на год. Затем ее можно продлить, если жилье остается в собственности. Через 5 лет можно подаваться на постоянный вид на жительство. Всё это время можно проживать в стране.

Где искать жилье в Грузии: популярные города и районы

В Грузии больше всего домов и квартир продается в черноморском курортном городе Батуми и столице Тбилиси. Другие пользующиеся спросом локации Грузии включают горные курортные поселки Гудаури и Бакуриани, а также относительно небольшие города, такие как Кутаиси и Рустави (25 км от Тбилиси), сообщается на сайте korter.ge.

Выбирая жилье в Тбилиси, следует знать, какие районы самые популярные. Старый Тбилиси — это исторический район с туристическими достопримечательностями, включая древние монастыри и стеклянный мост. В этом районе много ресторанов и кафе, магазинов и торговых центров.

Район Ваке — здесь сочетается современная культура и древность. В этом районе находится первый государственный университет, одна из самых больших зон отдыха города — парк Ваке. Ваке называют районом богачей и бомонда.

Сабуртало — «новый город» с современными магазинами и зданиями, где нет исторических зданий. Здесь находятся преимущественно квартиры в домах средней этажности.

Инвесторы также предпочитают покупать квартиры в районах Варкетели вблизи аэропорта Тбилиси и Глдани.

В Батуми самые популярные районы:

Центр;

Новый бульвар;

район Аэропорт.

Сайты, где искать варианты недвижимости в Грузии

Поиск вариантов жилья можно доверить агентствам недвижимости, которые помогут с правильным оформлением документов. Но предварительно не помешает изучить разные варианты на специализированных сайтах:

myhome.ge — предложения продажи квартир от собственников, застройщиков и агентств;

place.ge — портал с объявлениями от владельцев недвижимости и риэлторов;

homesearch.ge — предложения квартир, домов от агентств;

mbg.ge — объявления от агентств недвижимости;

espatriati.com — объявления от риэлторов по разным регионам Грузии;

korter.ge — предложения в новостройках в Батуми, Тбилиси, Гудаури, Бакуриани;

gancxadebebi.ge — объявления от частных владельцев домов и квартир в Тбилиси.

Сколько стоят квартиры в популярных городах

Жилье в Грузии дорожает из-за наплыва эмигрантов, однако цены остаются приемлемыми даже в столице Тбилиси. В первом полугодии 2022 года в Тбилиси спрос на квартиры в новостройках премиум-сегмента вырос вдвое, в среднем сегменте — на 95%. Средняя цена квадратного метра в новостройке города — 1200 долларов. В готовых домах в живописном районе можно найти предложения от 700 долларов за квадратный метр.

Однокомнатная квартира на 3 этаже в старом 8-этажном доме продается за 30 тысяч долларов без мебели. Площадь жилья — 35 кв. м.

Двухкомнатную квартиру можно найти по цене 42 тысячи долларов — площадь такого жилья в новостройке — 45 кв. м.

Отремонтированную трехкомнатную квартиру в популярном комплексе Дирси в Тбилиси площадью 70 кв. м на 19 этаже с видом на реку Кура и горы продают за 55 тысяч долларов (786 долларов за «квадрат»). «Тройка» на 81 кв.м в процессе строительства обойдется еще дешевле — 51,1 тыс. долларов.

В Батуми за полгода рост продаж недвижимости эконом-класса составил 63%, бизнес-класса — 71%, а премиального сегмента — 84%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройке — 873 доллара, на вторичном рынке — 621, эконом-жилье можно найти по цене от 400 долларов за «квадрат».

Хотя «однушки» стартуют с 20 тысяч долларов, это будет «коробка» без отделки сразу после строителей или эконом-жилье в старом доме, также нуждающемся в ремонте, стоимостью от 500 долларов за квадратный метр.

Квартира-студия с видом на море в новом комплексе с выходом на пляж обойдется в 40 тысяч долларов — площадь 27 кв. м.

Двухкомнатные иногда можно купить еще дешевле — за 19500 долларов с мебелью и техникой. В таком объявлении говорится, что дом старый, жилье находится на 1 этаже из 9, общая площадь — 35 кв.м. Но по фотографиям состояние квартиры — «заходи и живи».

Трехкомнатные квартиры с видом на море обойдутся от 50 тысяч долларов. Но это голые стены. Готовые 3-комнатные квартиры с мебелью в элитных комплексах — от 120 тысяч долларов.

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