Сколько стоят индивидуальные номерные знаки в Украине — Finance.ua

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Сколько стоят индивидуальные номерные знаки в Украине

Технологии&Авто
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Сколько стоят индивидуальные номерные знаки в Украине
Сколько стоят индивидуальные номерные знаки в Украине
Индивидуальные номерные знаки — это приложение к государственным номерным знакам, которое производится по заказу автовладельца.
Стоимость услуги изготовления:
  • 300 грн — три символа (минимальный заказ);
  • 90 грн — каждый следующий (до восьми символов);
  • 500 грн — графический элемент (можно добавить только офлайн);
  • 466,44 грн — спецпродукция (номерная база для авто);
  • 266,58 грн — спецпродукция (номерная база для мотоцикла).
Срок изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков — до 30 дней со дня отправки макета на производство.
Индивидуальные номерные знаки можно заказать как офлайн в любом удобном сервисном центре МВД, так и онлайн через Электронный кабинет водителя или портал «Дія».
14 ноября правительство приняло изменения относительно стоимости номерных знаков государственной регистрации с определенной комбинацией цифр.
Согласно изменениям, такие номера для мопедов, прицепов, мотоциклов обойдутся в 2 тыс. грн.
Для автомобилей и автобусов стоимость определенных комбинаций цифр теперь следующая:
  • 0001, 0007 и 7777 — 80 тыс. грн;
  • четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 тыс. грн;
  • последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 — 50 тыс. грн;
  • две последовательные пары одинаковых цифр — 15 тыс. грн;
  • из последовательных цифр 0123 и 1234 — 15 тыс. грн;
  • начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковые — 10 тыс. грн;
  • цифры 0006 и 6666 — 10 тыс. грн;
  • из четырех цифр — двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых — 66 — 4 тыс. грн;
  • из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд — 4 тыс. грн.
За возможность выбора любой комбинации цифр, кроме определенной, нужно оплатить 360 грн. Такой номер можно забронировать онлайн максимум на 10 дней. Если водитель не заберет его в течение этого срока, бронь будет автоматически отменена.
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По материалам:
Finance.ua
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