Сколько стоят индивидуальные номерные знаки в Украине — Finance.ua

Сколько стоят индивидуальные номерные знаки в Украине Сегодня 21:15 — Технологии&Авто

Сколько стоят индивидуальные номерные знаки в Украине

Индивидуальные номерные знаки — это приложение к государственным номерным знакам, которое производится по заказу автовладельца.

Стоимость услуги изготовления:

300 грн — три символа (минимальный заказ);

90 грн — каждый следующий (до восьми символов);

500 грн — графический элемент (можно добавить только офлайн);

466,44 грн — спецпродукция (номерная база для авто);

266,58 грн — спецпродукция (номерная база для мотоцикла).

Срок изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков — до 30 дней со дня отправки макета на производство.

Индивидуальные номерные знаки можно заказать как офлайн в любом удобном сервисном центре МВД, так и онлайн через Электронный кабинет водителя или портал «Дія»

14 ноября правительство приняло изменения относительно стоимости номерных знаков государственной регистрации с определенной комбинацией цифр.

Согласно изменениям, такие номера для мопедов, прицепов, мотоциклов обойдутся в 2 тыс. грн.

Для автомобилей и автобусов стоимость определенных комбинаций цифр теперь следующая:

0001, 0007 и 7777 — 80 тыс. грн;

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 тыс. грн;

последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 — 50 тыс. грн;

две последовательные пары одинаковых цифр — 15 тыс. грн;

из последовательных цифр 0123 и 1234 — 15 тыс. грн;

начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковые — 10 тыс. грн;

цифры 0006 и 6666 — 10 тыс. грн;

из четырех цифр — двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых — 66 — 4 тыс. грн;

из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд — 4 тыс. грн.

За возможность выбора любой комбинации цифр, кроме определенной, нужно оплатить 360 грн. Такой номер можно забронировать онлайн максимум на 10 дней. Если водитель не заберет его в течение этого срока, бронь будет автоматически отменена.

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