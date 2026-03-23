Сколько стоит жилье в Португалии
Рынок недвижимости Португалии продолжает расти даже после отмены золотых виз для покупки жилья. Иностранные инвесторы не потеряли интереса, а цены на жилье и аренду остаются высокими.
Об этом пишет издание Idealista.
Инвестиции растут несмотря на отмену «золотых виз»
В 2025 году иностранцы вложили в недвижимость Португалии 3,9 млрд евро — это примерно на 10% больше, чем годом ранее.
Это произошло даже несмотря на то, что программа «золотых виз» для жилья была отменена в конце 2023 года.
Недвижимость формирует 45,9% всех прямых иностранных инвестиций в страну — это самый высокий показатель за последние годы. Для сравнения, еще десять лет назад эта доля была почти вдвое меньше.
Основные регионы, куда направляется более 80% инвестиций:
- Лиссабон — 113,2 млрд евро;
- север Португалии — 37,2 млрд евро;
- Алгарве — 21,7 млрд евро.
Самые активные инвесторы — из Люксембурга (1,1 млрд евро), Великобритании (900 млн евро) и Германии (800 млн евро).
Цены на жилье в Португалии
По данным Numbeo, средняя стоимость жилья в городах:
- в центре — около 3 493 евро за кв. м;
- за пределами центра — 2 489 евро за кв. м.
В крупных городах цены значительно выше. В частности, в Лиссабоне стоимость квадратного метра превышает 5 тысяч евро, особенно в центральных и популярных районах.
В то же время в меньших городах и внутренних регионах жилье остается заметно дешевле.
Рынок аренды также показывает высокие цены, особенно в крупных городах. В среднем:
- однокомнатная квартира в центре — около 896 евро в месяц;
- за пределами центра — около 711 евро.
В Лиссабоне цены значительно выше:
- 1-комнатная квартира в центре — примерно 1 300−1 350 евро;
- 3-комнатная квартира — более 2 500 евро в месяц.
Ранее мы рассказывали, в каких странах Европы труднее всего получить гражданство в 2026 году.
Также по теме
Сколько стоит жилье в Португалии
Сколько стоит арендовать дом в Киеве и пригороде
Дом за 1 евро в Европе: сколько на самом деле придется потратить и есть ли альтернатива в Украине
Это нужно знать о застройщике KAN Development перед покупкой жилья
Начинается финансирование ваучеров на жилье для ВПЛ
Какие сейчас цены на жилье в прифронтовых областях