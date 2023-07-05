Сколько стоит жилье в Польше: стоимость и изменения на рынке недвижимости 2023 — Finance.ua

Сколько стоит жилье в Польше: стоимость и изменения на рынке недвижимости 2023
Мировая инфляция, вызванная пандемией коронавируса и войной в Украине, повлияла на рост цен в большинстве стран мира. Больше всего инфляция изменила цены на пищевые продукты, топливо и энергоносители. Однако рынок недвижимости также испытывает влияние.
В Польше волна украинских беженцев увеличила спрос на жилье. В 2022 году украинцы стали лидерами по покупке недвижимости в Польше. На долю наших граждан приходится более 40% покупок среди иностранцев. Количество украинцев, арендующих жилье, еще выше.
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Рынок недвижимости динамичный, так что количество предложений и цены постоянно меняются. Рассказываем, сколько стоит аренда жилья в Польше и какие изменения произошли недавно на рынке недвижимости.
Что происходит с недвижимостью в Польше
В последнее время рост цен на рынке недвижимости приостановился. Это связано с тем, что часть украинских беженцев вернулась домой. Поскольку предложений аренды очень много, владельцы вынуждены снижать стоимость, чтобы найти арендаторов. Однако обновленные цены не слишком утешают арендаторов, ведь в 2022 году цены выросли до 25% - это ощутимая разница для поляков.
Интересно, что украинцы настолько оживили рынок недвижимости в стране, что поляки покупали квартиры, чтобы потом сдавать их в аренду.
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Добавим, что сезонность тоже влияет на ценовую политику. Летом спрос на жилье падает, а осенью, наоборот, растет из-за студентов, ищущих квартиры. Ожидаемый рост цен должен состояться в сентябре-октябре, когда молодежь будет возвращаться к учебе после каникул.
Количество квартир, которые предлагают в аренду
В июне этого года более 73 тысяч квартир предлагали к аренде. Это на 75% больше, чем в апреле 2022 года, когда Польша наблюдала бум на квартиры из-за волны украинских беженцев.
В первой половине 2023 г. в Польше арендовали более 10 тысяч квартир.
Стоимость квартиры в Польше 2023
Цены постоянно росли с 2022 года. Данные свидетельствуют, что в январе 2022 года средняя стоимость аренды в крупных городах составила 2242 злотых. В январе 2023 года средняя стоимость составила 2869 злотых. Таким образом, средняя стоимость аренды выросла на 600 злотых.
Наибольший рост цен произошел в Кракове — 31%. Далее следуют Вроцлав, Познань и Варшава с ростом стоимости на 22%.
Площадь помещения напрямую влияет на его стоимость. Мы покажем изменение стоимости на примере квартиры площадью от 40 до 60 квадратных метров.
- Варшава: в 2022 году стоимость составляла 4033 злотых, в 2023 году — 4923 злотых;
- Гданьск: в 2022 — 2442 злотых, в 2023 году — 3170 злотых;
- Краков: в 2022 году — 2338 злотых, в 2023 году — 3182 злотых;
- Лодзь: в 2022 году — 1796 злотых, в 2023 году — 2388 злотых;
- Люблин: в 2022 году -1951 злотых, в 2023 году — 2465 злотых;
- Познань: в 2022 году -1932 злотых, в 2023 году — 2492 злотых;
- Вроцлав: в 2022 году — 2503 злотых, в 2023 году — 3280 злотых.
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