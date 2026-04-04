Сколько стоит проезд в общественном транспорте в крупнейших городах Украины (инфографика) 04.04.2026, 09:21

Інфографіка: Слово і діло

В Харькове почти четыре года остается бесплатным проезд в метро, ​​троллейбусах, трамваях и некоторых автобусах. В то же время стоимость проезда в маршрутках — одна из самых высоких среди других областных центров. Дешевле всего проехаться в маршрутке можно в Херсоне. Что касается трамваев и троллейбусов, то больше всего за поездку на них платят львовяне и гости города.

Детальнее о ценах в общественном транспорте в крупнейших городах Украины рассказывает «Слово и дело».

В каких городах самые дорогие маршрутки и метро

Самый дорогой проезд в маршрутках на март 2026 года в Харькове — 25−30 грн. В то же время, муниципальный транспорт (метро, ​​трамваи, троллейбусы и часть автобусов) остается в Харькове бесплатным с мая 2022 года. Именно в Харьковской области сейчас проживает наибольшее количество внутренних переселенцев.

В Киеве в среднем маршрутка стоит 20 грн. Метро в столице — 8 грн. Самое дорогое метро в Днепре — 10 грн.

Также одни из самых высоких цен на проезд в маршрутке во Львове — 17−25 грн, в Ивано-Франковске — 18−20 грн, в Ужгороде — 18−23 грн, Днепре — 20 грн, Запорожье — 17−18 грн, Черкассах — 16−20 грн.

Сравнительно средние цены на проезд в маршрутке в Ровно и Луцке — 18 грн, в Виннице — 15−18 грн, Чернигове — 17 грн, Полтаве и Тернополе — 12−15 грн, Кропивницком — 10−15 грн, в Черновцах — 17 грн, Житомире, Хмельницком, Сумах — В Николаеве маршрутки стоят 15−20 грн.

Дешевле всего можно проехаться маршруткой в ​​Херсоне — 8 грн.

Стоимость проезда трамваем и троллейбусом в городах Украины

Самые дорогие трамваи и троллейбусы — 17−25 грн. За ним — Ивано-Франковск (15−20 грн), Запорожье и Одесса — 15 грн, Тернополь (12−15 грн), Ровно (12−14 грн) и Житомир (12−14 грн).

В Черновцах, Чернигове и Черкассах трамваи и троллейбусы стоят в среднем 13 грн.

Самый дешевый вид общественного транспорта в Виннице — 12 грн, Днепре — 10 грн, Полтаве — 8,5−10 грн, Хмельницком — 9 грн, Кропивницком — 8 грн, Николаеве — 8 грн, Сумах — 8 грн, в Херсоне — 6 грн. В Ужгороде трамваи и троллейбусы не ходят.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.