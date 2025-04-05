Сколько стоит пасхальная корзина в 2025 году: сравнение цен в Украине и Польше — Finance.ua
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Сколько стоит пасхальная корзина в 2025 году: сравнение цен в Украине и Польше

Личные финансы
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Сколько стоит пасхальная корзина в 2025 году: сравнение цен в Украине и Польше
Сколько стоит пасхальная корзина в 2025 году: сравнение цен в Украине и Польше, Фото: freepik
Пасха — один из важнейших христианских праздников, а традиция освящения пасхальной корзины остается неизменной и в Польше, и в Украине. Однако цены на продукты в двух странах существенно разнятся.
Издание inpoland сравнило стоимость пасхальной корзины в 2025 году.
Вот как выглядит сравнение цен на эти продукты в Украине и Польше:
Сколько стоит пасхальная корзина в 2025 году: сравнение цен в Украине и Польше
На первый взгляд, может показаться, что стоимость продуктов в Польше выше. Однако если рассмотреть отдельные категории, то молочная продукция и мясо (кроме колбасы) в Польше обходятся дешевле, чем в Украине.

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К примеру, сыр в Польше стоит вдвое дешевле, а творог — почти на 40 грн меньше. В то же время украинцы могут сэкономить на куличе и хрене.
Таким образом, пасхальная корзина в Польше и Украине стоит примерно одинаково, хотя разница в ценах на отдельные продукты может повлиять на итоговую сумму.
Напомним, оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины — на 15,9%.
По материалам:
inpoland
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